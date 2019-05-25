ضبط 4 أشخاص أثناء التنقیب عن الآثار داخل ورشة بالدرب الأحمر

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 4 أشخاص أثناء قیامھم بالتنقیب عن الآثار داخل ورشة في الدرب الأحمر.



تعود الواقعة عندما تمكن الرائد أحمد الجمال رئيس مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من ضبط مالك ورشة بدائرة القسم و3 عاملین أحدھم مسجل شقى خطر حال قیامھم بأعمال الحفر داخل الورشة "ملك الأول" بقصد البحث والتنقیب عن الآثار، وعثر بداخلھا على حفرة قطرھا (30.1 متر بعمق 7 أمتار) والعدد والأدوات المستخدمة في عملیة التنقیب.



وبمواجھتھم أمام اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة، اعترفوا بقیامھم بأعمال الحفر بقصد التنقیب عـن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.