طوكيو يتعرض لهزيمة مفاجئة في صدارة الدوري الياباني

أهدر فريق إف سي طوكيو ثلاث نقاط غالية، وذلك في صدارة الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم، وسقط على ملعب مضيفه سيريزو أوساكا صفر -1 اليوم السبت في المرحلة الثالثة عشرة للمسابقة.



وسجل اللاعب برونو بيريرا مينديز هدف الفوز لسيريزو أوساكا وذلك قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة.



رفع الفوز رصيد اللاعبة سيريزو أوساكا، ليصل إلى 17 نقطة في المركز التاسع، ورغم الهزيمة ظل طوكيو في الصدارة، ولكن رصيده توقف عند 30 نقطة.



جدير بالذكر أنه في مباريات أخرى بالمرحلة نفسها، فاز اللاعب شيميزو إس بالس على فيجالتا سينداي 4- 3، وتعادل كونسادول سابورو مع جامبا أوساكا سلبيًا.