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عالم
السبت 25/مايو/2019 - 11:55 ص

بمناسبة يوم أفريقيا.. جوتريتش يدعو لتعزيز تعاون أكثر فاعلية وكفاءة مع الاتحاد

بمناسبة يوم أفريقيا..
أ ش أ
dostor.org/2642638

دعا الأمين العام الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتريتش إلى تعزيز تعاون أكثر فاعلية وكفاءة مع الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن التركيز على الشراكة الإستراتيجية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يؤتي ثماره.

وقال جوتريتش في رسالة بمناسبة يوم أفريقيا الذي يوافق 25 مايو من كل عام، اننا في يوم أفريقيا، نحتفل بالذكرى السنوية السادسة والخمسين لتأسيس الاتحاد الأفريقي ونحتفي بدوره في إيجاد حلول أفريقية للتحديات الأفريقية.

وأشار إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، وخلال زيارة إلى إثيوبيا، أمضى بعض الوقت مع تلميذات من ٣٤ بلدا أفريقيا كن يتعلمن كتابة البرامج الحاسوبية، وهن لم يكن يطورن مهاراتهن فحسب، بل كن أيضا يواجهن القوالب النمطية الجنسانية ويقبلن بحماس على تعلم التكنولوجيا الرقمية الشاملة للجميع التي ستكتسي أهمية بالغة للمضي بالقارة نحو مستقبل قليل الانبعاثات الكربونية وقادر على التكيف مع المناخ.

وأضاف أن هذا الكم غير المحدود من الطاقة والتفاؤل لدى شباب أفريقيا يؤدي إلى دفع القارة بسرعة للدخول في عصر جديد من التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ خطة الاتحاد الأفريقي لعام ٢٠٦٣ بالتواؤم مع خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.

وقال جوتريتش في رسالته التي وزعها المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، إنه منذ أن تولى منصبه في عام ٢٠١٧، أُولي الأولوية للشراكة الإستراتيجية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى إن ثمة زيادة هائلة في التعاون، من إضفاء الطابع المؤسسي على المؤتمرات السنوية التي تجمع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إلى أطر العمل الجديدة المشتركة بين الجانبين بشأن السلام والأمن والتنمية المستدامة، والإعلان المشترك المتعلق بالتعاون في عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي، ونحن نقدم دعما قويا لمبادرات الاتحاد المتعلقة بمنع نشوب النزاعات والوساطة، بما في ذلك مبادرة إسكات المدافع بحلول ٢٠٢٠ وشبكة القيادات النسائية الأفريقية.

وأضاف: نحن نعمل معا بشكل وثيق بشأن تعميم خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وخطة الاتحاد الأفريقي لعام ٢٠٦٣ في خطط التنمية الوطنية والتعاون فيما يتعلق بإطلاق الفرص الجديدة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأشاد جوتريتش بصفة خاصة بالاتحاد الأفريقي فيما يتعلق باختيار موضوع ”اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا“، وقال إن أفريقيا تضرب مثلا للعالم بالتزامها بسلامة اللاجئين وكرامتهم، ومعا، يجب علينا أن نجعل منع النزوح القسري والاستجابة له عنصرا أساسيا من عناصر خطة التنمية المستدامة، ليس في أفريقيا فحسب، بل في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق أيضا مع الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء الأفريقية لمكافحة تغير المناخ، الذي يمثل المسألة الحاسمة في عصرنا، ولا تكاد مساهمة القارة الأفريقية في تغير المناخ تذكر، وما لم نخفض الانبعاثات على وجه السرعة، سيكون لتغير المناخ عواقب خطيرة تقوض كلا من التنمية المستدامة والأمن في جميع أنحاء أفريقيا.

وأضاف ان تجديد التركيز على الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يؤتي ثماره بالفعل. ودعا إلى البناء على هذه الأسس القوية لجعل تعاوننا أكثر فعالية وكفاءة وتعاضدا، مستندين في ذلك إلى مبادئ الملكية الأفريقية، والاحترام المتبادل، والتكامل والترابط.

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