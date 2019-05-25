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رياضة
السبت 25/مايو/2019 - 11:53 ص

مدرب الترجي: لقب دوري الأبطال لم يحسم بعد

مدرب الترجي معين
مدرب الترجي معين الشعباني
وكالات
dostor.org/2642632

شدد مدرب الترجي معين الشعباني على أن لقب دوري أبطال أفريقيا لم يحسم بعد، رغم تعادل فريقه مع مضيفه الوداد المغربي بهدف لمثله مساء أمس الجمعة في مباراة الذهاب للدور النهائي.

وأبدى الشعباني حسرته على ضياع الفوز بعد أن كان الترجي متقدما في النتيجة قبل أن يعود الوداد في المباراة ويدرك التعادل، رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه ابراهيم النقاش منذ بداية الشوط الثاني.

وقال الشعباني في تصريحات للموقع الرسمي للترجي "عندما نشاهد المباراة والأداء الذي قدمناه والفرص التي اتيحت لنا، فيجب أن نتحسر لكن من المهم أن نبقي على تركيزنا. لم يتم حسم أي شيء بعد ".

وعن المباراة، قال الشعباني "نعتبر النتيجة ايجابية. نحن نلعب ضد الوداد على ملعبه. كنا نستحق الفوز لكن كان يمكن أن نخسر في آخر المباراة".

وأضاف المدرب "ما يقلقنا أكثر هو غياب ثلاثة لاعبين من الفريق في مباراة الإياب لكن لدينا ثقة في باقي اللاعبين".

وسيفتقد الترجي في مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل بتونس اللاعبين شمس الدين الذوادي وغيلان الشعلالي والحارس معز بن شريفية لحصولهم على الإنذار الثاني في المباراة.

وبشان حظوظ الترجي في مباراة رادس، أوضح الشعباني "سنثبت أقدامنا على الأرض. النهائي لم ينته. الوداد فريق قوي ومنظم ويحسن اللعب خارج أرضه. ونحن جاهزون كذلك".

وتابع قائلا "نشكر الجماهير التي حضرت معنا في الرباط وقدمت الدعم لنا نأمل أن يتواجد 60 ألف مشجع في ملعب رادس حتى نسعدهم باللقب".

وعادت بعثة الترجي فجر السبت إلى تونس لتبدأ اعتبارا من بعد غد الاثنين الاستعدادات لمباراة الإياب.

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