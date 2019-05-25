غدًا.. الإسماعيلي يطير إلى الغردقة لمواجهة الجونة

قرر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة محمود جابر، السفر للغردقة فى السادسة مساء الأحد لملاقاة الجونة.



وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الجونة والإسماعيلي فى العاشرة من مساء الإثنين 27 مايو الجارى على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة للمسابقة.



وفضل رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلي إبراهيم عثمان، المشرف على قطاع الكرة السفر بالطيران للغردقة فى ظل إرهاق اللاعبين، نظرًا لضيق الوقت بين المباريات بجانب طول مدة السفر برًا إلى مدينة الجونة.



ويحاول مجلس الإدارة تهيئة الأجواء لاستمرار النتائج الإيجابية بعد الفوز على الداخلية والتعادل مع الأهلى بآخر جولتين سعيًا لتحقيق أفضل مركز فى الموسم.



ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 42 نقطة بينما يحتل الجونة المركز الـ 14 بالدورى برصيد 36 نقطة وهو المركز الذى يجعله مهددًا بالهبوط.

