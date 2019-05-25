القاهرة : السبت 25 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
مصر
السبت 25/مايو/2019 - 11:51 ص

براتب يصل لـ 4 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 275 فرصة عمل

براتب يصل لـ 4 آلاف
دعاء جابر
dostor.org/2642625

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 275 فرصة عمل بإحدى شركات صيانة الأجهزة الكهربائية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وذلك براتب يصل لـ 4 آلاف جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 50 مهندس كهرباء وميكانيكا، و10 محاسبين، وذلك براتب 4 آلاف جنيه.

كما تطلب الشركة، 20 مندوب مبيعات، و15 خدمة عملاء، و30 مندوب مشتريات، وذلك من الجنسين، و150 فني تبريد وتكييف، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط صناعي، وذلك براتب يتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه.

وتشترط الشركة في المتقدم للوظيفة، ألا يزيد عمره عن 35 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على رقم 35366666 أو 01033306597، والتواصل مع المدير المسئول محمد الشحات، أو التوجه لمقر الشركة في الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

اقرأ أيضًا
منذ ساعتين و 43 دقيقة

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى

منذ يومين

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019

منذ يومين

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين

منذ يومين

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي

منذ 4 أيام

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟

منذ اسبوع

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)

الآن

السيسي: لا سيبل سوى وحدتنا بالقارة الإفريقية لنشر التسامح في العالم

"الانضمام لتنظيم القاعدة" و"تهريب الأدوية" أبرز محاكمات اليوم

13 جريحًا بانفجار طرد مفخّخ في ليون الفرنسية

مصرع 19 طالبًا داخل مركز تعليمي بالهند

ads
ads
الأكثر قراءة

أزارو يرحل عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

"ترامب" يحضر زلزال قوته 5.1 درجة إلى طوكيو

"التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط نقل موظفي الدولة بين التخصصات

رامز جلال سبب انقلاب رئيس الزمالك على إسماعيل يوسف

ألبومات الصور

نهار رمضان بجامع الأزهر

محافظ البحيرة: تشغيل محطة رأس كاوتش بكفر الدوار بتكلفة 30 مليون جنيه

مصدر بآثار المنوفية: تساقط سقف مسجد سيدي شبل "سيناريو مُتكرر"

كنيسة العذراء بالإسكندرية تنظم إفطارا جماعيا للمسلمين بمنطقة الزوايدة

رياضة

طوكيو يتعرض لهزيمة مفاجئة في صدارة الدوري الياباني

مدرب الترجي: لقب دوري الأبطال لم يحسم بعد

غدًا.. الإسماعيلي يطير إلى الغردقة لمواجهة الجونة

نجم الساعة

كعب عالي.. مَن تكون نجمة رمضان هذا الموسم؟

الأكثر قراءة

أزارو يرحل عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

"ترامب" يحضر زلزال قوته 5.1 درجة إلى طوكيو

"التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط نقل موظفي الدولة بين التخصصات

رامز جلال سبب انقلاب رئيس الزمالك على إسماعيل يوسف

الرئيس نيوز

وزير الري: لا تهاون في إزالة التعديات وتحصيل مستحقات الدولة

"عنيك في عنينا" تكافح العمى بقوافل طبية في 3 محافظات

الأقصر تُفطر في ساحة معبدها

الكويت: مستمرون في الوساطة بين واشنطن وطهران

إصابة 10 في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأمريكية

كشكول

عميد "شريعة تفهنا": لم نتلق أي شكوى عن امتحانات اليوم الأول

انفوجراف.. 6 معلومات هامة عن تقديم مدارس المتفوقين

عميد "أصول المنوفية" يتفقد امتحانات اليوم الأول

بدء امتحان الديناميكا والميكانيكا لطلاب الثانوية الأزهرية

7 أعذار تعفيك من أعمال مراقبة الثانوية العامة .. تعرف عليها

الأمصار

مجزرة بعد محاولة هرب فاشلة من مركز للشرطة في فنزويلا

قبيل زيارة ترامب.. زلزال بقوة 5 ريختر يهز أرض طوكيو

وزير الصحة البريطاني ينضم لسباق الساعين لرئاسة الوزراء

جرحى في في إطلاق نار خارج حانة في ولاية نيوجيرسي الأميركية

بالرغم من التوترات التجارية.. ترامب يصل إلى اليابان

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

لماذا يمنع الكحول في الفضاء؟

بركان آجونج في بالي الإندونيسية يعاود ثورانه

اكتشاف أقدم مجموعة نيازك على سطح الأرض

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

قاض فدرالي أمريكي يمنع العمل بقانون الإجهاض في ولاية مسيسيبي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎