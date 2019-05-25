براتب يصل لـ 4 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 275 فرصة عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 275 فرصة عمل بإحدى شركات صيانة الأجهزة الكهربائية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وذلك براتب يصل لـ 4 آلاف جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 50 مهندس كهرباء وميكانيكا، و10 محاسبين، وذلك براتب 4 آلاف جنيه.



كما تطلب الشركة، 20 مندوب مبيعات، و15 خدمة عملاء، و30 مندوب مشتريات، وذلك من الجنسين، و150 فني تبريد وتكييف، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط صناعي، وذلك براتب يتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه.



وتشترط الشركة في المتقدم للوظيفة، ألا يزيد عمره عن 35 سنة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على رقم 35366666 أو 01033306597، والتواصل مع المدير المسئول محمد الشحات، أو التوجه لمقر الشركة في الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوي.