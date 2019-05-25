مقاتل روسي يسقط خصمه الأمريكي بركبة طائرة

ألحق اللاعب الروسي مولد خاوبوليف هزيمة ساحقة بمنافسه الأمريكي دايمون جاكسون في النزال الذي جمعهما في مدينة نيويورك، ضمن دورة "PFL 2" للفنون القتالية المختلطة.



وأنهى اللاعب الروسي النزال بعد 10 ثوان فقط بتوجيه ضربة قاضية بركبته أثناء قفزه بالهواء، ليسقط جاكسون مغشيا عليه على أرضية الحلبة، في نزال اعتبر الأسرع في الدورة منذ انطلاقها العام الماضي.



وحقق اللاعب خاوبوليف البالغ 29 عاما بذلك انتصاره الـ13، مكملا سجله الخالي من الخسارات خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.



بينما مني جاكسون مقاتل منظمة (UFC) البالغ 30 عاما، بالهزيمة الثالثة مقابل 16 انتصارا وتعادل واحد حتى الآن، في مسيرته الاحترافية.