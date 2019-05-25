كان يهبط للدرجة الثانية الفرنسية.. وديجون يخوض الملحق

هبط فريق كان رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي لكرة القدم عقب خسارته أمام ضيفه بوردو صفر- 1 في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من دوري الدرجة الأولى.



وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ديجون على تولوز 2- 1 ليخوض ملحق الصعود والهبوط، فيما فاز ستراسبورج على نانت 1 - صفر ورين على ليل 3 - 1 ونيس على موناكو 2 - صفر ومارسيليا على مونبيلييه 1- صفر وليون على نيم أولمبيك 3 - 2 وأميان على جانجون 2- 1 وستاد ريمس على باريس سان جيرمان 3 - 1، بينما تعادل آنجيه مع سانت إتيان 1-1.



وعلى ملعب ميشال دورنانو، هبط فريق كان رسميا إلى دوري الدرجة الثانية بخسارته أمام ضيفه بوردو بهدف نظيف سجله يونوس سانخاري في الدقيقة 19.



وتوقف رصيد كان عند 33 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، ليهبط رسميًا، فيما رفع بوردو رصيده إلى 41 نقطة لينهي الموسم في المركز الرابع عشر.



وعلى ملعب جاستون جيرارد، جدد ديجون آماله في البقاء بدوري الدرجة الأولى بفوزه على ضيفه تولوز 2 - 1.



وتقدم تولوز بهدف سجله بافودي دياكيتي في الدقيقة 33 قبل أن يسجل ديجون هدفين عن طريق نعيم سليتي وجوليو تافاريس في الدقيقتين 58 و62.



ورفع ديجون رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن عشر، ليخوض ملحق الصعود والهبوط، فيما توقف رصيد تولوز عند 38 نقطة لينهي الموسم في المركز السادس عشر.