مواجهة مصرية فى نصف نهائى بطولة علام الاسكواش البريطانية

أسفرت مواجهات دور الثمانية ببطولة علام البريطانية للاسكواش عن تأهل كلا من نوران جوهر ومواطنتها نور الطيب، بينما ودعت المصنفة الأولى رنيم الوليلي والثانية نور الشربيني حاملة لقب البطولة الإنجليزية.



وستلتقي نوران جوهر مع مواطنتها نور الطيب في نصف نهائي بطولة علام للاسكواش.



وتغلبت نوران جوهر المصنفة السابعة عالميا في دور الثمانية على مواطنتها رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:( 11-9، 11-7، 11-5).



وتغلبت نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا على النيوزيلندية جويل كينج بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط (11-8، 11-3، 11-6).



وتغلبت الفرنسية كاميل سيرم على البلجيكية نيلي جيليس بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:( 11-4، 14-12، 13-11).



وودعت نور الشربيني المصنفة رقم 2 عالميا وحاملة لقب البطولة، من دور الثمانية بعد خسارتها أمام الإنجليزية سارة بيري بنتيجة 1-3، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:( 11-8، 12-14، 7-11، 8-11).



وستشهد مباريات نصف نهائي بطولة علام للاسكواش عن مواجهة مصرية بين نوران جوهر ونور الطيب.



بينما ستجمع المباراة الثانية بين الفرنسية كاميل سيرم والإنجليزية سارة بيري.



وستقام مباريات نصف النهائي غدا السبت، وستختتم مباريات البطولة يوم الأحد 26 مايو.