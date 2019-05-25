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السبت 25/مايو/2019 - 11:44 ص

الصين تبرم اتفاقًًا مع سيراليون لبناء ميناء صيد بـ 30 مليون دولار

الصين تبرم اتفاقًًا
أ ش أ
dostor.org/2642616

وقع وزير خارجية سيراليون "علي كابا" اليوم السبت، مع سفير الصين لدى بلاده "وو بينج"، في مقر الوزارة بالعاصمة (فريتاون) اتفاقا بقيمة 30 مليون دولار، لإقامة مشروع ميناء لصيد الأسماك وتطوير المصايد السمكية في البلاد.

وقال كابا- في تصريحات عقب التوقيع على الاتفاق- "إن بلاده لديها علاقات ثنائية استراتيجية قوية مع الصين الشعبية تمتد منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 29 يوليو عام 1971"، مؤكدا أن الصين تلعب دورًا حيويًا في جهود النمو التي تبذلها سيراليون، خصوصًا في مجالات البنية التحتية الأساسية، والصحة، وتنمية الموارد البشرية والمناجم والزراعة.

من جانبه، قال السفير الصيني لدى سيراليون، إن التوقيع على الاتفاق يعني مزيدًا من التطور لعلاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، في استجابة لاحتياجات سيراليون، لافتًا إلى أن بلاده وافقت على تقديم المساعدات لاستكشاف وتنفيذ مشروع ميناء لصيد الأسماك.

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