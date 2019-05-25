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السبت 25/مايو/2019 - 11:42 ص

بدء أعمال الجمعية العمومية لكاريتاس الدولي

بدء أعمال الجمعية
مونيكاجرجس - تريزة شنودة
dostor.org/2642613

انطلقت أعمال الجمعية العمومية للكاريتاس الدولي، حيث تم تجديد الرئاسة للكاردينال لويس تاغله، كاردينال الفلبين، وتم التعريف بالدول المشاركة وعددها 152 دولة ممثلة في أكبر هيئة إغاثة إنسانية في العالم، بمشاركة 420 مشاركًا ومشاركة من الدول الحاضرة.

وفي كلمته بعد موافقة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، على إعادة انتخابه رئيسًا للكاريتاس الدولي لمدة أربع سنوات جديدة، قال الكاردينال لويس تاغله: "إن الأسقف أو الكاردينال الذي يقول إنه مكتف بذاته، وليس بحاجة إلى التعلم المستمر، يحكم على نفسه ببداية النهاية، لذلك سأكون بينكم تلميذًا".

وفي ختام أعمال اليوم الأول للجمعية العمومية، أقامت كاريتاس الدولية قداسًا ترأسه باللغة الإسبانية المطران الفنزويلي خوسيه لويس أيالا، وشارك به الكرادلة والأساقفة والكهنة، وجمهور المشاركين من 152 دولة.

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