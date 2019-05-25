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السبت 25/مايو/2019 - 11:41 ص

تعيين 4 وكلاء جدد بكليات جامعة بنها

تعيين 4 وكلاء جدد
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2642609

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين 4 وكلاء جدد بعدد من الكليات بالجامعة، وشملت تعيين الدكتور طارق أحمد الششتاوي الأستاذ بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور كرم عبدالغنى عبدالرحمن الأستاذ بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما شملت القرارات التي أصدرها رئيس الجامعة، تعيين الدكتورة راندا محمد أحمد الأستاذ بقسم الفسيولوجيا الطبية بكلية الطب البشرى وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتعيين الدكتورة حنان على عثمان الأستاذ بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز بكلية الفنون التطبيقية وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتمنى "السعيد" للوكلاء الجدد التوفيق في مهمتهم.

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