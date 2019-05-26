فيديو.. بلدة "الشعشاعى".. قرية حفظة القرآن التى حصدت أوائل العالم

لم تكن طالبة الصف الأول الاعدادي، سارة محمد زكريا، ابنه قرية الشعشاعي بمحافظة البحيرة، التى حصدت المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم العالمية التي يقيمها الأزهر الشريف، هى الأولى،بل أن قريتها حصدت ذات المركز في مسابقات عالمية لثلاث أعوام على التوالي.



"هنا المدرسة القرآنية بقرية الشعشاعي التابعة لوزارة الأوقاف، عنوان باللون الأحمر على ارضيه زرقاء معلقة على مبنى اكتفى بدوره الأرضي فقط، هي المدرسة التي ساهمت الوزارة بمساعدة ومعاونة أهالي منطقة حوش عيسى بقرية الشعشاعي لبناءها، بعد أن ذاع صيت القرية كمنارة لحفظة القرآن الكريم الناشئين بمراحل أعمارهم.



زارت "الدستور" قرية الشعشاعي لتتلمس منبت مُقرئيها الصغار الحاصدين للمراكز الأولى وكيفية وصولهم لهذه المراكز في هذه السن الصغيرة، من السادسة صباحًا وحتى صلاة العصر، من هنا تبدأ المهمة المقدسة.





