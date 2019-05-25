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السبت 25/مايو/2019 - 11:38 ص

إحالة متهمى قضية "رشوة شبكات كهرباء مصر الجديدة" للجنايات

إحالة متهمى قضية
حسام محفوظ
dostor.org/2642602

أحالت نيابة أمن الدولة العليا، السبت، مسئول شبكات كهرباء مصر الجديدة والنزهة و2 آخرين، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوى مالية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة، أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا والمسئول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بإدارة شبكات مصر الجديدة والنزهة، طلب لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث مبلغ 100 ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة - مقابل إجراء معاينة للعقار المملوك له، وإثبات استيفائه - على خلاف الحقيقة - الاشتراطات اللازمة لتزويده بالكهرباء، وأن المتهم الثالث قدم وعدًا بعطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن وعد المتهم الأول بتقديم العطية.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين جميعًا عرضوا رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، بأن عرضوا على مسئول التعاقدات بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بإدارة إيرادات مصر الجديدة والنزهة، مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إخلاله بواجبات وظيفته؛ بأن ينهي إجراءات توصيل التيار الكهربائي لعقار المتهم الثالث المخالف، بإثبات استيفائه - على خلاف الحقيقة- الاشتراطات اللازمة لتزويده بالكهرباء، ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منهم.

وشهد عضو الرقابة الإدارية، بأن تحرياته توصلت إلى اتفاق المتهم الثالث على دفع مبالغ سبيل الرشوة إلى المتهم الأول، مقابل إنهائه إجراءات المعاينة للعقار المخالف، وتزويده بعدادات الكهرباء اللازمة فطلب منه مجاراته، وبإجرائه التحريات توصلت إلى صحة ما أبلغ به.

وأضاف أن العقار محل الواقعة مملوك للمتهم الثالث، وأنه وكّل المتهم الثاني في إنهاء إجراءات التعاقد على تزويده بعدادات الكهرباء، وأنه محظور توصيل التيار الكهربائي إليه لمخالفته شروط ترخيص البناء الصادر له، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية التي تدور بين المبلغ والمتهمين ولقاءاتهم، أسفر تنفيذه عن تسجيل عدة محادثات هاتفية أكدت صحة ما توصلت إليه تحرياته بأن اتفق المتهم الثاني والثالث على دفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمبلغ والمتهم الأول، بوساطة المتهم الرابع مقابل تركيب عشرة عدادات للكهرباء لخمسة طوابق مخالفة، على أن يتم دفع مبلغ 70 ألف جنيه كدفعة أولى مقابل تركيب 6 عدادات كهربائية.

ونفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهمين ورصد اتفاقًا بين المبلغ والمتهم الأول للتقابل لاستلام جزء من مبلغ الرشوة، فأعد المبلغ بالوسائل الفنية اللازمة لتسجيل اللقاء، وبذات التاريخ تقابل المبلغ مع المتهم الأول بشارع المشير أحمد، وسُجلت الواقعة.

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