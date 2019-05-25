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تقارير ومتابعات
السبت 25/مايو/2019 - 11:33 ص

بعد اختياره لـ"5 جامعات مصرية".. 7 معلومات عن تصنيف "ليدن" الهولندي

بعد اختياره لـ5 جامعات
دعاء راجح
dostor.org/2642596

تواجدت 5 جامعات مصرية، من بين 963 جامعة عالمية في تصنيف "ليدن" Leiden الهولندي، لتواصل الجامعات المصرية سعيها الدائم نحو التقدم والارتقاء بالمستوى التعليمي في أكبر عدد من التصنيفات الدولية.

وعقب دخول 5 جامعات مصرية، إلى التصنيف، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن تصنيف "ليدن"هولندي.

1- تصنيف "ليدن" لعام 2019، هو تصنيف رؤى مهمة في الأداء العلمي لما يقرب من 1000 جامعة رئيسية في جميع أنحاء العالم.

2- يتم استكشاف نتائج تصنيف "ليدن" للنتائج من ثلاث وجهات نظر مختلفة، أشهرها هو طريقة عرض القائمة التقليدية.

3- يقدم تصنيف ليدن منظورين إضافيين: عرض المخطط وعرض الخريطة.

4- يقدم تصنيف "ليدن" في خريطة العالم منظورًا جغرافيًا للجامعات وأدائها.

5- يرتكز تصنيف ليدن على منظور متعدد الأبعاد للأداء الجامعي.

6- يوفر تصنيف ليدن مؤشرات التأثير العلمي والتعاون والنشر المفتوح، والتنوع بين الجنسين.

7- يستخدم تصنيف ليدن في توفير معلومات حصرية حول الأبحاث التي أجريت في الجامعات ويتم تمثيل البحوث في المنشورات، وتشكل البيانات التي تم جمعها بعناية حول هذه المنشورات الأساس لتصنيف ليدن.

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