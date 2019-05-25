3 يونيو.. محاكمة المتهمين بـ"رشوة الجمعية التعاونية"

حددت محكمة استئناف القاهرة 3 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 3 متهمين في قضية "رشوة الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي" أمام محكمة الجنايات.



وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمة الأولي بصفتها مسئول الحسابات بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، استولت بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عملها، وذلك بأن استولت على مبلغ 870 ألفا و522 جنيهًا، وكان ذلك حيلة بأن استغلت موقعها الوظيفي وكونها المختصة بتحرير الشيكات وقامت بتزوير اسم المستفيد في الشيكات البنكية وقيمتها عقب التوقيع عليها من الموظف المختص بجهة عملها، وذلك بمحو الأسماء والقيم الصحيحة بتلك الشيكات وتدوين اسمها كمستفيد عليها والاستيلاء على قيمتها.



وارتبطت تلك الجناية بجناية تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ذلك أنها في ذات الزمان والمكان ارتكبت تزويرًا في الشيكات سالفة البيان الصادرة عن بنك التنمية والائتمان الزراعي، وذلك بطريق المحو والإضافة بأن قامت بمحو أسماء المستفيدين المدونة بتلك الشيكات ودونت مبالغ أخرى واسمها كمستفيد على تلك الشيكات على خلاف الحقيقة، وقد استعملت تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمها بتزويرها بأن قدمتهما للمختصين "حسني النية" ببنك التنمية والائتمان الزراعي محتجة بصحة ما دون بتلك الشيكات من بيانات، وتمكنت بذلك من صرف المبالغ المالية قيمة الشيكات والاستيلاء عليها، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة ۲۱4 مكررًا من قانون العقوبات.



كما أنها بصفتها سهلت للمتهمين الثاني والثالث الاستيلاء بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عملها، وذلك بأن سهلت للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ 110 آلاف جنيه، وسهلت للمتهم الثالث الاستيلاء على مبلغ 25 ألف و644 جنيهًا.