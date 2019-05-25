النيابة تأمر بإبلاغ مراكز الشرطة بمواصفات جثة مسن عثر عليها بشارع في النهضة

أمرت نيابة السلام، بإبلاغ مراكز الشرطة بمواصفات وأوصاف جثة "مسن" عثر عليها ملقاة بأحد شوارع مدينة النهضة بالسلام، لبيان وجود ثمة تشابه بمحاضر التغيب من عدمه، كما استعجلت النيابة تحريات المباحث بالواقعة لسرعة تحديد الجناة.



كانت النيابة قد أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة العثور على جثة مسن ملقاة بأحد شوارع مدينة النهضة، لبيان أسباب الواقعة.



وكشفت المعاينة الأولية لجثة المسن، أنها لرجل ستيني يرتدي ملابسه كاملة ولا يوجد عليه أي علامات تعذيب أو تقييد ولا يوجد معه أي أوراق تثبت شخصيته.



ترجع الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام ثان، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن ملقاة بملف العبد، وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ وأنها جثة مسن ملقاة على الأرض، ويرتدي ملابسه كاملة ولا يوجد عليه أى علامات تعذيب ولا يوجد معه أى أوراق تثبت شخصيته، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.