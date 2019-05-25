القاهرة : السبت 25 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
حوادث
السبت 25/مايو/2019 - 10:32 ص

ضبط 29 متهما بحوزتهم 1610 جرامات حشيش

ضبط 29 متهما بحوزتهم
dostor.org/2642474

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة بمختلف أنحاء القطاع للقضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط مروجي المواد المخدرة وتحقيقا للتواجد الأمني الفعال.

أسفرت الحملة خلال ال24 ساعة المنقضية عن ضبط 29 متهما بحوزتهم 1610 جرامات حشيش، 371 قرصا، 237 جرام هيروين، 120 جرام فوتو، 150 جرام أفيون.

وفي مجال قضايا ضبط الأسلحة النارية تم ضبط 6 متهمين بحوزتهم 5 فرد خرطوش محلى الصنع، 2 طلقة، 1 طبنجة.

تم تحرير محضر حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وأسفرت الحملة التي قادها ضباط الإدارة العامة للمرور على مدار الـ24 ساعة المنقضية، عن ضبط 2713 مخالفة متنوعة شملت: "انتظار خاطئ، دون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكبارى، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث فى المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"

منذ أقل من شهر

تجديد حبس متهمتين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

منذ شهر

حيثيات ثبوت نسب ديالا: السيوى اعترف لأصدقائه «بنتى.. وطلبت إجهاضها»

منذ أقل من شهرين

النيابة: انفجار ماسورة غاز تسبب فى انهيار عقار الزاوية الحمراء

منذ أكثر من شهرين

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة

منذ أكثر من شهرين

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"

الآن

اليوم.. محاكمة سعاد الخولى بتهمة "غسيل الأموال"

ترامب يتلقى استخباراتية "خطيرة" بشأن التهديدات الإيرانية

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

الجائزة رحلة حج.. "الأوقاف" تعلن عن مسابقة اللغة العربية

ads
ads
الأكثر قراءة

"التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط نقل موظفي الدولة بين التخصصات

رامز جلال سبب انقلاب رئيس الزمالك على إسماعيل يوسف

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة 36

ألبومات الصور

نهار رمضان بجامع الأزهر

محافظ البحيرة: تشغيل محطة رأس كاوتش بكفر الدوار بتكلفة 30 مليون جنيه

مصدر بآثار المنوفية: تساقط سقف مسجد سيدي شبل "سيناريو مُتكرر"

كنيسة العذراء بالإسكندرية تنظم إفطارا جماعيا للمسلمين بمنطقة الزوايدة

رياضة

رابطة محترفي التنس تعتمد كأس ليفر كبطولة رسمية

آزارو يرحل عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

4 مدافعين مرشحين لخلافة سيرجيو راموس في ريال مدريد

نجم الساعة

كعب عالي.. مَن تكون نجمة رمضان هذا الموسم؟

الأكثر قراءة

"التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط نقل موظفي الدولة بين التخصصات

رامز جلال سبب انقلاب رئيس الزمالك على إسماعيل يوسف

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة 36

الرئيس نيوز

4 أندية تتضامن مع بيان النادي الأهلي

السيسى فى "يوم أفريقيا": ليس أمامنا سبيل سوى التمسك بوحدتنا لتحقيق حلم الآباء

تفاصيل رفع اسم زكريا عزمي من قائمة المتحفظ على أموالهم

الرئيس السيسي: إفريقيا تخطو نحو التنمية المستدامة من خلال خطة 2036 الطموحة

ترامب: أستعد للهبوط في اليابان مع ميلانيا ولقاء الجميع

كشكول

مائدة رمضانية للطلاب المغتربين بـ"دراسات أزهر الشرقية"

ننشر شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين 2019

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الأزهر

"عبد الغفار" يستعرض تقريرًا حول اقتراب كويكب ضخم من الأرض.. ويؤكد: لا يشكل أى خطورة

انطلاق أولى امتحانات الثانوية الأزهرية

الأمصار

إصابة 16 فلسطينيًا بمسيرات العودة في غزة

الثلاثاء.. السودان تشهد إضرابًا عامًا بالقطاعات العامة والخاصة

الجيش الأمريكي: الحرس الثوري الإيراني مسئول عن الهجمات على سفن قبالة الإمارات

السعودية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم مع ميليشيات الحوثي الإرهابية

الإمارات تستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين فى أفغانستان

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

التمارين الرياضية أثناء الحمل تحافظ على صحة المشيمة

تحذير من انتشار مشاعر القلق عبر شبكات التواصل الاجتماعي

البرتغال على طريق الإعصار السريع بسبب تغير المناخ

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

قاض فدرالي أمريكي يمنع العمل بقانون الإجهاض في ولاية مسيسيبي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎