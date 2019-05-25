شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة بمختلف أنحاء القطاع للقضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط مروجي المواد المخدرة وتحقيقا للتواجد الأمني الفعال.



أسفرت الحملة خلال ال24 ساعة المنقضية عن ضبط 29 متهما بحوزتهم 1610 جرامات حشيش، 371 قرصا، 237 جرام هيروين، 120 جرام فوتو، 150 جرام أفيون.



وفي مجال قضايا ضبط الأسلحة النارية تم ضبط 6 متهمين بحوزتهم 5 فرد خرطوش محلى الصنع، 2 طلقة، 1 طبنجة.



تم تحرير محضر حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.



وأسفرت الحملة التي قادها ضباط الإدارة العامة للمرور على مدار الـ24 ساعة المنقضية، عن ضبط 2713 مخالفة متنوعة شملت: "انتظار خاطئ، دون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكبارى، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث فى المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".