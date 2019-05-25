تحديث شبكة النقل العام في بوخارست بتمويل أوروبي

حصلت دولة رومانيا على تمويل من الاتحاد الأوروبي وذلك لتحديث شبكة النقل العام في العاصمة بوخارست، من خلال تطوير خطوط الترام والحافلات الكهربائية.



وقال عمدة المدينة جابرييلا فيريا في بيان صحفي له، إنه تم توقيع عقود تمويل تشمل 11 مشروعا في إطار برنامج التشغيل الإقليمي 2014 – 2020 وذلك بقيمة إجمالية 230 مليون يورو تقريبا منها منحة تزيد قيمتها على 177 مليون يورو.



وذكر البيان، حسبما افاد موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أنه في المجموع، تبلغ قيمة المشروعات الـ 13 المقدمة في إطار البرنامج التشغيلي الإقليمي 272 مليون يورو.



جدير بالذكر انه يبلغ التمويل غير القابل للاسترداد أكثر من 212 مليون يورو.