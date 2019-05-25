طرد ممثلة كورية من برنامج تلفزيوني لإهانتها سائق تاكسي

تم طرد الممثلة الكورية الجنوبية هان جي –سون من برنامج تليفزيوني بعد مهاجمتها وصفعها لسائق سيارة أجرة ستيني وإهانة ضباط الشرطة.



وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) أنه تم تغريم هان 26 عاما بمبلغ خمسة ملايين وون (4200 دولار) مع وقف التنفيذ لمدة عام بسبب صفعها وركلها سائق سيارة أجرة 61 عاما اثر مشادة معه في جنوب العاصمة سول، وعندما وصلت الشرطة لمكان الحادث، هاجمتها أيضا مدعية أن السائق لم يسر في الطريق الذي تريده.



وبعد انتشار التقارير، طالب العديد من الناس بوقفها من برنامج تليفزيوني، ورد فريق الإنتاج بالقول: "سنقوم بحذف هان من الحلقات التي تم تصويرها بالفعل، وسنغير سيناريو الحلقات المستقبلية وفقا لذلك". فيما أكدت الشركة وكيلة الممثلة إدانتها والاعتذار عن الحادث.