كتاب جديد لمحمود الورواري عن الحركات السلفية

يعرض كتاب "سلفيو مصر"، في توثيق غير مسبوق، ظهور الأفكار والحركات والتيارات السلفية بدءا من عام 1852 وصولا إلى حالها اليوم.



الكتاب من تأليف محمود الورواري وصدر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة، ويتضمن أنه منذ ما قبل تأسيس الجمعيات، يأخذ هذا الرصد منهجا توثيقيا، إذ يتم ذلك برواية أصحاب ومؤسسي كل تيار.



والكتاب يركز على السلفية ككيان مؤسسي مثل الجمعية الشرعية "جماعة أنصار السنة المحمدية" والدعوة السلفية وغيرهما.. أو يركز على التيار الحركي مثل السلفية العلمية، السلفية الحركية، السلفية الجامية أو المدخلية.



ويمضي الكتاب في كل ذلك دون تجاهل السياق الزمني والتاريخي لمصر والمنطقة العربية وعلاقة التيار السلفي بجماعة الإخوان متى اتفقوا؟ ومتى اختلفوا؟ ومواقفهم من المسارات السياسية الكبرى منذ عهد عبد الناصر.



ومحمود الورواري، إعلامي، روائي ومسرحي.. صدرت له أعمال عدة تنوعت بين الرواية والقصة القصيرة والمسرح، أبرزها رواية "حالة سقوط" التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر، رواية "خريف البلد الكبير" التي وصلت للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد العالمية.