4 مدافعين مرشحين لخلافة سيرجيو راموس في ريال مدريد

اهتمت صحيفة "أس" الإسبانية بالبدائل التي يمكن لريال مدريد اللجوء إليها حال مغادرة قائده المدافع سيرجيو راموس الصيف المقبل، في ظل أخبار تؤكد عدم شعوره بالراحة ويفضل الخروج كيلا يحدث مشاكل في الفريق.



وبحسب الصحيفة فإن الحلول تعد صعبة ومعقدة لأن المدافعين من المستوى العالي إما سترفض فرقهم بيعهم، أو يكون التعاقد معهم بثمن مرتفع، وركزت على بعض الأسماء، وهي:



السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي).

يعتبر اللاعب الأقرب لتعويض سيرجيو راموس، لأن الفريق كان يفكر في التعاقد معه في حال رحيل الفرنسي رافائيل فاران، كما أن إصرار رئيس الفريق الإيطالي على بقائه قد يتراجع في حال تقديم عرض ضخم.



ويطلب نابولي مبلغًا لا يقل عن 120 مليون يورو، وقد يكون أقل في ظل العلاقات الطيبة بين الفريقين في السابق، والتي نقلت عدة لاعبين من ريال مدريد نحو نابولي.



الهولندي ماتياس دي ليخت (أياكس).

يحتاج ريال مدريد لدخول التنافس من أجله في ظل تردده في الرحيل إلى برشلونة الذي يسعى خلفه وتبلغ قيمته 70 مليون يورو على الأقل، لكن المشكلة تكمن في وكيل أعماله مينو رايولا الذي لا يرتبط بعلاقة جيدة مع إدارة ريال مدريد.



الهولندي فيرجيل فان ديك (ليفربول).

يعتبر الحل الأصعب لأن الفريق الإنجليزي لا يفكر في بيعه، ولا ينوي التخلي عنه، ودفع ليفربول 70 مليون يورو وحتى في حال رغبته في الرحيل فإن ريال مدريد مطالب بدفع مبلغ يتجاوز 100 مليون يورو للحصول على خدماته.



الأوروغواياني خوسي ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد).

حاول ريال مدريد التعاقد مع المدافع الأوروغواياني سابقًا، لكن الظروف تغيرت بعد رحيل دييغو غودين ولوكاس هيرنانديز عن أتلتيكو مدريد، وأصبح لاعبًا يصعب خروجه من أتلتيكو مدريد، كما أن الشرط الجزائي في عقده انتقل من 60 إلى 100 مليون يورو.



ولن يسمح الجار بالتفاوض خارج الشرط الجزائي في حال رغب اللاعب في الالتحاق بريال مدريد.



حلول أخرى

يملك ريال مدريد حلولًا أخرى كمدافع إنتر ميلان، السلوفاكي ميلان سكرينيار الذي يبلغ ثمنه 60 مليون يورو أو الألماني أنتونيو روديغر الذي يمكن التعاقد معه لرغبة تشيلسي في بيعه.



كما يمكن لريال مدريد تصعيد لاعبه الشاب خافيير سانشيز الذي لعب عدة مباريات برفقة الفريق الأول هذا الموسم أو استعادة لاعبه ماريو هيرموسو من إسبانيول برشلونة مقابل 7،5 مليون يورو.



وتعاقد الفريق أيضًا من البرازيلي ميليتاو من بورتو البرتغالي، وسيكون مدافعًا للفريق الموسم المقبل وقد يشكل ثنائي مع رافائيل فاران.