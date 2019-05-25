القاهرة : السبت 25 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
رياضة
السبت 25/مايو/2019 - 10:23 ص

4 مدافعين مرشحين لخلافة سيرجيو راموس في ريال مدريد

سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
dostor.org/2642454

اهتمت صحيفة "أس" الإسبانية بالبدائل التي يمكن لريال مدريد اللجوء إليها حال مغادرة قائده المدافع سيرجيو راموس الصيف المقبل، في ظل أخبار تؤكد عدم شعوره بالراحة ويفضل الخروج كيلا يحدث مشاكل في الفريق.

وبحسب الصحيفة فإن الحلول تعد صعبة ومعقدة لأن المدافعين من المستوى العالي إما سترفض فرقهم بيعهم، أو يكون التعاقد معهم بثمن مرتفع، وركزت على بعض الأسماء، وهي:

السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي).
يعتبر اللاعب الأقرب لتعويض سيرجيو راموس، لأن الفريق كان يفكر في التعاقد معه في حال رحيل الفرنسي رافائيل فاران، كما أن إصرار رئيس الفريق الإيطالي على بقائه قد يتراجع في حال تقديم عرض ضخم.

ويطلب نابولي مبلغًا لا يقل عن 120 مليون يورو، وقد يكون أقل في ظل العلاقات الطيبة بين الفريقين في السابق، والتي نقلت عدة لاعبين من ريال مدريد نحو نابولي.

الهولندي ماتياس دي ليخت (أياكس).
يحتاج ريال مدريد لدخول التنافس من أجله في ظل تردده في الرحيل إلى برشلونة الذي يسعى خلفه وتبلغ قيمته 70 مليون يورو على الأقل، لكن المشكلة تكمن في وكيل أعماله مينو رايولا الذي لا يرتبط بعلاقة جيدة مع إدارة ريال مدريد.

الهولندي فيرجيل فان ديك (ليفربول).
يعتبر الحل الأصعب لأن الفريق الإنجليزي لا يفكر في بيعه، ولا ينوي التخلي عنه، ودفع ليفربول 70 مليون يورو وحتى في حال رغبته في الرحيل فإن ريال مدريد مطالب بدفع مبلغ يتجاوز 100 مليون يورو للحصول على خدماته.

الأوروغواياني خوسي ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد).
حاول ريال مدريد التعاقد مع المدافع الأوروغواياني سابقًا، لكن الظروف تغيرت بعد رحيل دييغو غودين ولوكاس هيرنانديز عن أتلتيكو مدريد، وأصبح لاعبًا يصعب خروجه من أتلتيكو مدريد، كما أن الشرط الجزائي في عقده انتقل من 60 إلى 100 مليون يورو.

ولن يسمح الجار بالتفاوض خارج الشرط الجزائي في حال رغب اللاعب في الالتحاق بريال مدريد.

حلول أخرى
يملك ريال مدريد حلولًا أخرى كمدافع إنتر ميلان، السلوفاكي ميلان سكرينيار الذي يبلغ ثمنه 60 مليون يورو أو الألماني أنتونيو روديغر الذي يمكن التعاقد معه لرغبة تشيلسي في بيعه.

كما يمكن لريال مدريد تصعيد لاعبه الشاب خافيير سانشيز الذي لعب عدة مباريات برفقة الفريق الأول هذا الموسم أو استعادة لاعبه ماريو هيرموسو من إسبانيول برشلونة مقابل 7،5 مليون يورو.

وتعاقد الفريق أيضًا من البرازيلي ميليتاو من بورتو البرتغالي، وسيكون مدافعًا للفريق الموسم المقبل وقد يشكل ثنائي مع رافائيل فاران.

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

منذ أقل من شهر

"مكة" تسرق الأضواء من محمد صلاح فى ختام الدورى الإنجليزى

منذ أقل من شهر

تصريحات قوية من حكيم زياش بعد توديع دورى الأبطال

منذ أقل من شهر

تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات الأربعاء فى جميع البطولات

منذ أقل من شهر

صلاح يظهر مع زوجته في مباراة ليفربول وبرشلونة (فيديو)

الآن

راموس يفكر فى الرحيل.. وريال مدريد حدد "البديل الأقرب"

اليوم.. محاكمة سعاد الخولى بتهمة "غسيل الأموال"

ترامب يتلقى استخباراتية "خطيرة" بشأن التهديدات الإيرانية

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

ads
ads
الأكثر قراءة

"التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط نقل موظفي الدولة بين التخصصات

رامز جلال سبب انقلاب رئيس الزمالك على إسماعيل يوسف

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة 36

ألبومات الصور

نهار رمضان بجامع الأزهر

محافظ البحيرة: تشغيل محطة رأس كاوتش بكفر الدوار بتكلفة 30 مليون جنيه

مصدر بآثار المنوفية: تساقط سقف مسجد سيدي شبل "سيناريو مُتكرر"

كنيسة العذراء بالإسكندرية تنظم إفطارا جماعيا للمسلمين بمنطقة الزوايدة

رياضة

رابطة محترفي التنس تعتمد كأس ليفر كبطولة رسمية

آزارو يرحل عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

4 مدافعين مرشحين لخلافة سيرجيو راموس في ريال مدريد

نجم الساعة

كعب عالي.. مَن تكون نجمة رمضان هذا الموسم؟

الأكثر قراءة

"التنظيم والإدارة" يحدد ضوابط نقل موظفي الدولة بين التخصصات

رامز جلال سبب انقلاب رئيس الزمالك على إسماعيل يوسف

ماذا حدث داخل محطة مترو السادات؟.. متحدث الهيئة يكشف التفاصيل

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة 36

الرئيس نيوز

4 أندية تتضامن مع بيان النادي الأهلي

السيسى فى "يوم أفريقيا": ليس أمامنا سبيل سوى التمسك بوحدتنا لتحقيق حلم الآباء

تفاصيل رفع اسم زكريا عزمي من قائمة المتحفظ على أموالهم

الرئيس السيسي: إفريقيا تخطو نحو التنمية المستدامة من خلال خطة 2036 الطموحة

ترامب: أستعد للهبوط في اليابان مع ميلانيا ولقاء الجميع

كشكول

مائدة رمضانية للطلاب المغتربين بـ"دراسات أزهر الشرقية"

ننشر شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين 2019

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الأزهر

"عبد الغفار" يستعرض تقريرًا حول اقتراب كويكب ضخم من الأرض.. ويؤكد: لا يشكل أى خطورة

انطلاق أولى امتحانات الثانوية الأزهرية

الأمصار

إصابة 16 فلسطينيًا بمسيرات العودة في غزة

الثلاثاء.. السودان تشهد إضرابًا عامًا بالقطاعات العامة والخاصة

الجيش الأمريكي: الحرس الثوري الإيراني مسئول عن الهجمات على سفن قبالة الإمارات

السعودية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم مع ميليشيات الحوثي الإرهابية

الإمارات تستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين فى أفغانستان

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

رومانيا تستضيف مهرجان سيبيو الدولي للمسرح في يونيو

التمارين الرياضية أثناء الحمل تحافظ على صحة المشيمة

تحذير من انتشار مشاعر القلق عبر شبكات التواصل الاجتماعي

الصحة

قاض فدرالي أمريكي يمنع العمل بقانون الإجهاض في ولاية مسيسيبي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎