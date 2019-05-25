الزراعة: الطماطم والبطيخ لم يتأثران بالموجة الحارة

قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن الوزارة لم تتلقى شكاوى بوجود مشاكل في الزراعات بسبب الموجة الحارة، وأن محصول الطماطم لم يتأثر وكذلك المشاتل في صوب، وأن نسبة الإنبات جيدة بين النباتات.



وأوضح في تصريحات لـ " الدستور" أن القلق دائما يصدر من محصول البطيخ، والكنتالوب، ومحاصيل الفاكهة، عند ارتفاع درجات الحرارة، ومع ذلك لم نتلقى شكاوى نتيجة قدرة المزارعين على تنفيذ الإجراءات والإرشادات المتبعة مع ارتفاع درجات الحرارة.



وأضاف أن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، أصدر تعليماته بالتحرك الفوري من الإدارات المركزية في حالة تلقي بلاغات، وأن هناك غرفة عمليات تم تشكيلها لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة في وزارة الزراعة إلى جانب عملية المرور على الزراعات من جانب فرق ولجان وزارة الزراعة.