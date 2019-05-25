تقرير: توتنهام يستعد لإنفاق 80 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعبين

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي، تلقَّى الضوء الأخضر من رئيس الفريق دانييل ليفي للتعاقد مع لاعبَين جدد خلال الصيف المقبل، وتعزيز تشكيلة الفريق للمنافسة على الألقاب.



وبحسب الصحيفة فإن توتنهام يسعى إلى دفع 80 مليون جنيه إسترليني لإقناع بورنموث بالتخلي عن المهاجم الإنجليزي كاليوم ويلسون ولاعب الوسط الويلزي ديفيد بروكس.



ويسعى بوكيتينيو إلى التعاقد مع ويلسون ليكون شريكًا ومنافسًا للمهاجم والنجم هاري كين، فيما يعتبر اللاعب الويلزي الشاب دعمًا لخط الوسط.



وتألق كاليوم ويلسون برفقة بورنموث منذ قدومه للفريق قبل 5 مواسم، وتهتم عدة فرق بخدماته من بينها تشيلسي، كما أصبح لاعبًا دوليًا في منتخب إنجلترا حيث شارك في مباراتين.



ولم يوقّع توتنهام مع أي لاعب خلال فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية ورغم ذلك بلغ دوري أبطال أوروبا، وحل رابعًا في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وسيواجه ليفربول.



وكان بوكيتينو قد أبدى رغبته في البقاء في توتنهام، وقال إنه متحمس للمرحلة الجديدة في مسيرة مع الفريق، حيث يأمل بجلب لاعبين جدد ومنافسة الفرق الكبرى في إنجلترا على الصفقات والألقاب.