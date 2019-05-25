قوى عاملة النواب: إقرار تعديلات "التنظيمات النقابية" قبل فض دور الانعقاد

قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة لديها أكثر من تعديل على قانون التنظيمات النقابية، بما فيهم التعديل الذي تقدم به بعد انتخابات اتحاد العمال، نظرا لما أظهرته الانتخابات من ثغرات في الإجراءات.



وأشار عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن تقليل أعداد العمال إلى 50 عاملا المسموح لهم بتشكيل لجنة نقابية بدلا من 150 في نص القانون، سيعطي الفرصة للشركات والمصانع الصغيرة لتشكيل لجنة تتحدث باسمهم ويضمن لهم حقوقهم وكافة مستحقاتهم.



وأضاف أن التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون تم إرسالها من قبل مجلس الوزراء، واللجنة ستقرها سريعا قبل فض دور الانعقاد الرابع.