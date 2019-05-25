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السبت 25/مايو/2019 - 10:18 ص

وفاة لاودا تلقي بظلالها على سباق مونت كارلو وسط هيمنة مطلقة

وفاة لاودا تلقي بظلالها
وكالات
dostor.org/2642445

القى نبأ وفاة الأسطورة النمساوي نيكي لاودا بظلاله على الصراع الشرس بين السائقين والفرق في سباق جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

وتوفى لاودا يوم الاثنين الماضي عن عمر يناهز 70 عاما بعد مسيرة أسطورية داخل وخارج المضمار، مما أثار حالة من الشجن في عالم فورمولا1-، ومن المتوقع استمرارها خلال سباق موناكو الذي سبق أن فاز لاودا بلقبه مرتين.

وقال البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وحامل لقب بطولة العالم "صديقي،: "لا أصدق أنك رحلت، سأفتقد إلى الحديث معك، إلى ابتسامتك، إلى حضنك الكبير بعد الفوز بالسباقات سويا".

وأضاف "كان شرفا لي العمل معك في أخر سبعة أعوام، لم أكن لأتواجد في الفريق لو لم تكن موجودا، ارقد في سلام، شكرا لك على كونك الضوء المشع في حياتي".

ولعب لاودا الرئيس غير التنفيذي السابق لمرسيدس، دورا محوريا في قدوم هاميلتون للفريق الألماني، ليحصد معه أربعة من أصل خمسة ألقاب أحرزها في بطولة العالم.

وبات هاميلتون في الطريق الصحيح نحو حصد لقبه السادس في بطولة العالم، بعد البداية المذهلة لمرسيدس في الموسم الحالي، حيث أحرز الفريق المركزين الأول والثاني في جميع السباقات الخمسة الأولى في فورمولا1- هذا الموسم.

وقال هاميلتون "إنه بمثابة تاريخ أن نحرز المركزين الأول والثاني في أول خمس سباقات، فخور بذلك وفخور بالعمل الشاق الذي يبذله الجميع".

وبعد فوزه ثلاث مرات هذاالموسم، يتصدر هاميلتون الترتيب العام لفئة السائقين بفارق سبع نقاط عن زميله فالتيري بوتاس صاحب المركز الثاني في الترتيب العام لفئة السائقين.

لكن الأمر المثير حقا هو كون ريد بول المنافس الحقيقي لمرسيدس هذا الموسم وليس فيراري، الذي ظهر بشكل رائع خلال مرحلة التجارب للموسم الجديد، لكنه عجز عن السير على نفس النهج خلال الموسم الجديد.

ولم يؤد فيراري بشكل جيد إلا في سباق جائزة البحرين الكبرى،ولكن سائقه تشارلز ليكليرك فشل في حصد الفوز نتيجة خلل فني في سيارته.

وحذر الألماني سيباستيان فيتيل سائق فيراري، من أن الشوارع الضيقة في موناكو قد لا تساعد فريق فيراري على تحقيق النجاح.

وقال فيتيل "الوضع سيكون صعبا علينا لأننا نهدر الوقت في المنعطفات التي تسبب في إبطأ سرعة السيارة ة، نحن نتعثر في مثل تلك المنعطفات".

وشهدت النسخة الماضية من سباق موناكو، فوز دانييل ريتشاردو بالسباق مع فريقه السابق ريد بول.

ويتواجد ريتشاردو حاليا مع فريق رينو ويأمل في أن يحالفه الحظ للمرة الثانية لتعويض فريقه عن البداية المحبطة للموسم الحالي.

كما يطمح كيمي رايكونن سائق الفا روميو لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في سباق مونت كارلو، خاصة وأنه سيكون السباق رقم 300 في مسيرته في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

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