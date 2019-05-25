السيسى: القارة الأفريقية تخطو نحو التنمية المستدامة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا نجنى ثمار جهد الآباء المؤسسين للاتحاد الإفريقي، موضحا أن القارة الأفريقية تخطو نحو التنمية المستدامة من خلال تنفيذ خطتنا الطموحة وفق أجندة 2036.



وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بمناسبة "يوم أفريقيا"، أنه يوما بعد يوم تزداد جهودنا المشتركة لإيجاد مشكلات ونزاعات عانت منها القارة الأفريقية لعقود من المشاكل، مطالبا بأن نعمل على الاستفادة من القطاع الخاص، إلى جانب تطوير منظومة البيئة الأفريقية.



يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة بمناسبة يوم أفريقيا، حيث تحتفل دول القارة السمراء، 25 مايو من كل عام، بـ يوم إفريقيا وهو احتفال سنوى، يمثل يوم الحرية الإفريقي سابقًا، ويوم التحرير الأفريقي فى ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية المعروفة الآن باسم الاتحاد الأفريقي.