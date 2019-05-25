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رياضة
السبت 25/مايو/2019 - 10:16 ص

إيفنبرج القائد الأسبق لبايرن يشيد بالمدير الفني كوفاتش

إيفنبرج القائد الأسبق
وكالات
dostor.org/2642442

أشاد شتيفان إيفنبرج، القائد الأسبق لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بأداء المدير الفني الحالي للنادي البافاري، نيكو كوفاتش، خلال الموسم الماضي.

وفي تصريحات لبوابة (شبورت بوتسر) الإلكترونية الرياضية، قال إيفنبرج، 50 عاما، اليوم السبت، إن كوفاتش جاء إلى البايرن كمدرب شاب، واضطر إلى دفع التغيير قدما، ووجد العديد من المراكز التي تحتاج إعادة بناء وواجه مشاكل الإصابات طويلة الأمد مثل توليسو أو مانويل نوير كما كان بحاجة إلى حنكة للبدء في رحيل لاعبين مثل روبن وريبري، وقد أنجز هذا بشكل ممتاز في نظري.

وأضاف إيفنبرج أنه لم يفهم السبب في عدم إعطاء النادي لكوفاتش ضمانا ببقائه في منصبه في البايرن، وقال: " نيكو كوفاتش هو بلا تردد المدير الفني المناسب للبايرن في الموسم المقبل".

يشار إلى أن البايرن تُوِّجَ في الأسبوع الماضي تحت قيادة كوفاتش بلقب الدوري الألماني للمرة التاسعة والعشرين في تاريخه، ويخوض النادي مباراة النهائي في كأس ألمانيا أمام لايبزيج اليوم ومن ثم فلديه فرصة في الجمع بين البطولتين.

وعلى الرغم من ذلك، فقد ثارت تكهنات حول احتمال رحيل كوفاتش عن البايرن بعد هذا الموسم، غير أن كارل هاينتس رومينيجه رئيس النادي نفى هذه التكهنات أمس الجمعة وقال:" لم يشكك أحد في أن كوفاتش هو مديرنا الفني في الموسم المقبل".

يذكر أن إيفنبرج لعب بين صفوف بايرن مرتين الأولى في الفترة بين 1990 حتى 1992 والثانية في الفترة بين 1998 حتى 2002، ولعب ضمن فريق المنتخب الألماني تحت 21 في الفترة بين 1988 حتى 1990 ثم لعب مع منتخب ألمانيا في الفترة بين 1991 حتى.1998

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