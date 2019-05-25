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السبت 25/مايو/2019 - 10:13 ص

السيسي: لا سيبل سوى وحدتنا بالقارة الإفريقية لنشر التسامح في العالم

السيسي
السيسي
وكالات
dostor.org/2642440

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لا يوجد أمامنا فى قارتنا الأفريقية، سبيل سوى وحدتنا فى إيجاد قارة مستقرة ومزدهرة، تكفل العيش الكريم لكل شعوبنا وتنشر التسامح فى العالم.

وتابع الرئيس في كلمته بمناسبة "يوم إفريقيا: من المهم أن نعمل على الاستفادة من القطاع الخاص، إلى جانب الحكومات الإفريقية، وتطوير منظومة البنية الأساسية الإفريقية، بما يسهم فى ربط الاندماج الإفريقي، لافتا إلى أنه بالتوازى مع تلك الجهود يتعين علينا، أن نسعى نحو تطوير ثرواتنا البشرية.

وأضاف: "فى مثل هذا اليوم منذ 56 عاما قام الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية، بوضع لبنة المنظمة قارتنا العزيزة تخطو بثبات نحو التنمية المستدامة من خلال خطتنا الطموحة للتنمية".

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