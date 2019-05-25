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السبت 25/مايو/2019 - 10:12 ص

باحثون: الإنسان في سويسرا لا يستطيع إنتاج ما يكفيه من فيتامين "د"

باحثون: الإنسان في
وكالات
dostor.org/2642439

قال باحثون من سويسرا، إنه من المستحيل أن ينتج جسم الإنسان في سويسرا الكميات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية من فيتامين د في فصل الشتاء، وإن إنتاج الإنسان هذه الكمية يتطلب أن يصاب
أولا بضربة شمس.

من المعروف أن فيتامين "د" مهم للتطور الصحي والعظام السليمة وربما يحمي الإنسان من أمراض المناعة الذاتية والأمراض المعدية التي تصيب الجهاز التنفسي، وبعض أنواع السرطان.

ينتج الجسم هذا الفيتامين في الجلد تحت تأثير أشعة الشمس ولكن من المستحيل تقريبا في سويسرا أن ينتج جسم الإنسان بهذه الطريقة الجرعة اليومية من فيتامين د التي توصي بها منظمة الصحة، وهي 024ر0 مليجرام، حيث أكدت الدراسة التي نشرت في العدد الأخير من مجلة "جورنال اوف اكسبوجر ساينس اند انفايرومنتال ايبيدمولوجي" أن إنتاج هذه الكمية من فيتامين د يتطلب أن يصاب الإنسان أولا بضربة شمس.

وقام فريق من الباحثين من عدة تخصصات بقياسات لأشعة الشمس في مناطق مختلفة من سويسرا على مدى عام كامل، مدعومين في ذلك من صندوق SNF القومي السويسري.

ثم أدخل الباحثون البيانات التي جمعوها مع قياسات أخرى جمعتها وكالة الفضاء الأمريكي ( ناسا) في نموذج حاسوبي، وذلك لتقدير الوقت المطلوب للتعرض لأشعة الشمس لإنتاج فيتامين د والإصابة بضربة شمس.

وخلص الباحثون من خلال ذلك إلى أنه من الممكن خلال فصل الصيف أن ينتج الشخص الذي يرتدي تي شيرت، معرِضا بذلك 22% من بشرته للشمس، ما يكفي من فيتامين د في غضون 10 إلى 15 دقيقة بالفعل، حسبما أفاد صندوق SNF ومن الممكن، بحسب الباحثين، أن يصاب هذا الشخص بعد نحو 10 دقائق بالفعل بضربة شمس.

ولكن يدي الإنسان ووجهه فقط هما اللذان ينكشفان غالبا في الشتاء، أي ما يعادل نحو 8% من بشرته، وهو ما يمنع، إلى جانب بُعد الشمس عن الأرض في فصل الشتاء، مما يجعل أشعتها تقطع مسافة أطول إلى الأرض، الانتاج الطبيعي لفيتامين د.

وبحسب الباحثين، لا يستطيع الإنسان إنتاج الجرعة التي يوصى بها من الفيتامين إلا بعد ست ساعات ونصف على الأقل، وهو أمر ليس فقط صعب التطبيق، بل خطير وفقا للباحثين، وذلك لأن الإنسان سيصاب بضربة شمس مع تزايد احتمال الإصابة بسرطان الجلد قبل الوصول للقدر المطلوب من فيتامين د.

ولكن ماذا يجب فعله لمواجهة نقص فيتامين د؟
يقول ديفيد فيرنيتس، من مركز يونيزانت، التابع لمستشفى لوزان، في بيان: "أهم توصية لنا في الوقت الحالي هي تجنب الحمامات الشمسية في الشتاء"، حيث إن خطر الإصابة بسرطان الجلد أخطر في هذه الحالة من أي فائدة محتملة.

ولا يزال هناك نقاش بين الباحثين بشأن جدوى استخدام مكملات غذائية، وذلك وفقا لبيان عن صندوق SNF، حيث تبين لباحثين في دراسات سابقة في الماضي القريب، أن المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين، كان بها جرعات عالية منه، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تناول جرعات زائدة وأعراض جانبية قد
تصل لأعراض الإصابة بالتسمم.

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