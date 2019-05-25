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تقارير ومتابعات
السبت 25/مايو/2019 - 10:10 ص

دعاء اليوم العشرين من رمضان

دعاء اليوم العشرين
راندا التوني
dostor.org/2642438

مع شروق شمس اليوم العشرون من شهر رمضان الكريم، لا يفوت المسلمون لحظة دون ذكر الله سواء كان بقراءة القرآن أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قراءة الأدعية.

ويرصد "الدستور" فيما يلي أدعية اليوم العشرون من شهر رمضان الكريم.

اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام، واكلأنا في الليل والنهار، وارحمنا بقدرتك علينا، أنت ثقتنا ورجاؤنا، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، وكم من خطيئة ركبنها فلم تفضحنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بلائه صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا في الخطايا فلم تهتك سترك عنا، اعصمنا برحمتك بنا فيما بقي من عمرنا.

اللهمَّ لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرَّجته، ولا كربًا إلا نفثته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا عدوًا للإسلام والمسلمين إلا خذلته، ولا طاغيةً إلا قصمته، ولا عسيرًا إلا يسَّرته، ولا باطلًا إلا دحرته، ولا داعيًا إلى هُداك إلا سددته وأعنته، ولا محتسبًا إلا وفَّقته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضًا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسَّرتها لنا يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا نسألك يا قوي يا عزيز يا معين بقوتك وعزتك، أن تكون لنا عونا ومعينا في جميع أقوالنا وأحوالنا وأفعالنا وجميع ما نحن فيه من فعل الخير، وأن تدفع عنا كل هم وضيق وضير ونقمه ومحنه قد استحقيناها من غفلتنا وذنوبنا يا لطيف يا قدير فإنك أنت الغفور الرحيم قد قلت وقولك الحق: {وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ}.

اللهم يا منزل الآيات والفرقان العظيم، صلِّ وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين، الذي بعثته رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين، وأصحابه الميامين، وأتباعه الطيبين، وبصلاتنا عليه وبحرمة القرآن الكريم، اشرح لنا صدورنا لمعرفة الهدى واليقين، ويسر لنا أمورنا، واقض لنا مآربنا، واعصم به قلوبنا من الشيطان الرجيم، وأجر به أجسادنا من النيران، واحطط به وزرنا، وأخلص به نيتنا، واشدد به أزرنا، وأصلح به شأننا، واشف به نفوسنا ومرضانا، وأصلح به شأن المسلمين أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين.

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