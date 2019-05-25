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السبت 25/مايو/2019 - 10:09 ص

مخرج: فوز فيلم برازيلي بجائزة يبعث برسالة أمل للسينما في البلاد

مخرج: فوز فيلم برازيلي
وكالات
dostor.org/2642435

قال المخرج كريم عنزي، إن فوز فيلم برازيلي في مهرجان "كان" بعث برسالة أمل في وقت عصيب لصناعة السينما في البلاد، وذلك بعد فوزه بجائزة في واحدة من المسابقات الجانبية المرموقة في هذا المهرجان السينمائي.

وفاز فيلم "الحياة الخفية لأوريديسي جوسماو" (ذا إنفيزيبل لايف أوف أوريديسي جوسماو) وهو بمثابة رواية عن شقيقتين ونضالهما في مجتمع يهيمن عليه الذكور في البرازيل في فترة الخمسينات بجائزة
"نظرة ما" في مهرجان كان التي تهدف إلى تسليط الضوء على المزيد من الأفلام غير العادية.

وتحدث رئيس البرازيل الذي ينتمي لأقصى اليمين جايير بولسونارو عن شن حرب على "الماركسية الثقافية" وقلل من اختصاص وزارة الثقافة في البلاد مما جعل الكثير من المخرجين السينمائيين يخشون من أن يصبح انتاج أفلامهم أكثر صعوبة.

وقال عنزي لرويترز بعد الحفل في جنوب فرنسا "أعتقد أنها (الجائزة) تبعث برسالة أمل. أعتقد أنه عام رائع للسينما البرازيلية في المهرجان وأعتقد، ويحدوني الأمل كذلك، أن لا يواجه هذا الأمر بأي حال تحديا من قبل ما نشهده في البلاد".

وتركز قصة "الحياة الخفية" على شقيقتين يُحبط أحلامهما بعض الرجال في حياتهما، وقد أُستوحيت هذه القصة من كتاب من تأليف مارثا باتالها.

وقالت مجلة فارايتي إن الفيلم بمثابة "ميلودراما رائعة عن النساء اللائي لديهن استقلال عقلي كامل" وتم عرضها في "شكل لامع وألوان مشبعة بالجرأة وأصوات خصبة".

ورأست المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي التي فاز فيلمها"كفر ناحوم" بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في المسابقة الرئيسية لمهرجان كان في العام الماضي، لجنة تحكيم "نظرة ما".

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