مفوض مكافحة معاداة السامية في ألمانيا يحذر اليهود من ارتداء "الكيباه"

حذر مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية، فيليكس كلاين، اليهود من ارتداء قلنسوتهم المعروفة باسم "كيباه" في أي مكان في ألمانيا.



وقال كلاين- في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "لا يمكنني أن أوصي اليهود بارتداء الكيباه حاليا في أي مكان في ألمانيا. للأسف يتعين علي قول ذلك، غيّر رأيه حاليا عما كان يعتقده في الماضي للأسف".



وبرر كلاين ذلك بـ"تزايد انعدام ضبط النفس والفظاظة المجتمعية"، والتي تمثل تربة خصبة لمعاداة السامية.



وذكر كلاين أن نحو 90% من الجرائم المعادية للسامية محسوبة على التيار اليميني المتطرف، مضيفا أن المسلمين المتورطين في هذه الجرائم أغلبهم يعيشون في ألمانيا منذ فترة طويلة، وقال: "كثير منهم يشاهدون المحطات العربية التي تبث صورة فادحة عن إسرائيل واليهود".



وفي الوقت نفسه، طالب كلاين بتدريب رجال الشرطة وموظفين آخرين على التعامل مع وقائع معاداة السامية، وقال: "هناك الكثير من الارتباك لدى رجال الشرطة وموظفي الهيئات في التعامل مع معاداة السامية، الكثير من الموظفين لا يعرفون ما هو مسموح، وما هو غير مسموح".



وأشار إلى أن هناك تعريف واضح لمعاداة السامية، ويتعين تدريسه في مدارس الشرطة، وقال: "يتعين فعل ذلك أيضا خلال تدريب المدرسين والمحامين".