مصرع 19 طالبًا داخل مركز تعليمي بالهند

ذهبت مجموعة من الطلبة إلى مركز تعليمي في ولاية غوجارات غربي الهند، اليوم السبت، من أجل تلقي تدريبات عن التصميم، دون أن يعرفوا أنهم سيلقون حتفهم هناك.



وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "تايمز أوف إنديا"، السبت، فقد لقي 19 طالبا، 16 منهم إناث، مصرعهم نتيجة حريق اندلع في مركز تجاري بوسط مدينة سورات.



ولأن الحريق شب أيضا في مصعد المبنى، لم يتمكن الطلبة من الفرار، فحاول 12 منهم القفز من علو أربعة طوابق، لكن 3 منهم ماتوا جراء الارتطام الشديد بالأرض، وفق ما نقلت الصحيفة عن شهود عيان.



وأظهرت لقطات فيديو بثتها قنوات المحلية أناس يحاولون القفز من المبنى الذي داهمته النيران، فيما تصاعدت أعمدة الدخان.



وقال المتحدث باسم رئيس وزراء الولاية إن ضحايا الحريق، طلبة تقل أعمارهم عن 20 عاما، كانوا يحضرون درسا عن التصميم وقت الكارثة، وفق "رويترز".



وعندما دخل رجال الإطفاء إلى داخل المبنى بعدما أخمدوا النيران، وجدوا الجثث متفحمة لدرجة يصعب التعرف عليها.



وأعربت الشرطة الهندية عن اعتقادها أن الحريق وقع نتيجة ماس كهربائي بمصعد المبنى، مشيرة إلى أنه بدأ عند الساعة الرابعة عصرا السبت.



وعلى تويتر، غرّد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، معزيا بالضحايا، قائلا إنه أعطى تعليماته لمساعدة أولئك الذين تأثروا من جراء الكارثة.