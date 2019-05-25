تفقد السيسي المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية واستقالة ماي الأبرز في عناوين الصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس عددا من المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أبرزت عددا من قضايا الشأن المحلي.

الأهرام:



وذكرت صحيفة (الأهرام)، إنه وفي إطار متابعته المستمرة للمشروعات القومية العملاقة، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد صلاة الجمعة أمس عددا من المشروعات الإنشائية الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها مدينة الفنون والثقافة، بما فيها دار الأوبرا الجديدة، والحي الحكومي، فضلا عن القيادة الإستراتيجية.



واطلع الرئيس، خلال جولته، على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها، مؤكدا ضرورة مراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام تلك المشروعات وفق أعلى المواصفات وأحدث التصميمات.



وتفقد الرئيس كذلك مدينة الفنون والثقافة التي يتم إنشاؤها لتصبح منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي، وستضم عددًا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، بالإضافة إلى دار الأوبرا الجديدة، التي تعد جزءًا أساسيًا من المدينة، ومن المخطط لها أن تكون أكبر دار للأوبرا في الشرق الأوسط.



كما تفقد الرئيس الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، الذي يقع على مساحة ٥٥٠ فدانا، وسيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة.



وفي الشأن المحلى، ذكرت (الأهرام) أن وزار التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أعلنت أنه تم الانتهاء من 439 مشروعا من إجمالي 576 مشروعا بالمرحلة الأولى لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد، الذي يتم تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا، والممول جزئيًا بقرض من البنك الدولي قيمته ٥٠٠ مليون دولار، و٤٥٧ مليون دولار إسهاما من الحكومة.



وأكدت الوزارة، خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للبرنامج وتسريع عمليات التنفيذ، أن الاهتمام بتنمية الصعيد ضمن أهداف «رؤية مصر 2030»، وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلى أن تنفيذ البرنامج بسوهاج وقنا يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وتوفير فرص العمل، للحد من الفقر، من خلال تحسين البنية التحتية المحلية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى برامج دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المدارس، لحصولهم على حقهم فى التعليم، وكذلك توفير فرص العمل اللائقة لهم.



وفي الشأن الدولي، ذكرت (الأهرام) أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى أعلنت استقالتها من منصبها أمس، اعتبارا من السابع من يونيو المقبل، موضحة أنها ستبقى رئيسة وزراء لتصريف الأعمال حتى انتخاب خليفة لها.



وقالت ماي، فى كلمة أمام "10 دواننج ستريت" بعد مشاورات مع رئيس حزب المحافظين برنارد لويس: "سأستقيل من منصبى كزعيمة للحزب يوم الجمعة الموافق 7 يونيو". وأضافت من المفترض أن تبدأ عملية انتخاب قيادة جديدة فى الأسبوع التالي، الذي يبدأ 10 يونيو المقبل.







أخبار اليوم:

من جانبها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ضرورة مراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأعلى المواصفات وأحدث التصميمات.



وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس أمس عقب أداء صلاة الجمعة لعدد من المواقع الإنشائية الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.



واطلع الرئيس خلال جولته على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها، كما تفقد خلال جولته مدينة الفنون والثقافة والتي يجري إنشاؤها لتكون منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي حيث تضم عددًا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية بالإضافة إلى دار الأوبرا الجديدة التي تعد جزءًا أساسيًا من مدينة الفنون والثقافة ومن المخطط لها أن تكون أكبر دار للأوبرا في الشرق الأوسط. كما تفقد الرئيس الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والذي يقع علي مساحة ٥٥٠ فدانًا ويضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة.



وفي موضوع آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن لجنة الخطة بمجلس النواب وافقت علي زيادة المخصصات المالية لوزارات التربية والتعليم والشباب والتعليم العالي والتضامن والمستشفيات الجامعية، وبرامج الحماية الاجتماعية بهدف زيادة أعداد الأسر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة"، بالموازنة العامة للدولة للعام القادم، كما وافقت علي زيادة مخصصات العلاج علي نفقة الدولة، وأكدت اللجنة أن وزارة المالية أدرجت 59 مليار جنيه في الموازنة زيادة في المعاشات والمرتبات والمنتظر صرفها بعد دخول الموازنة حيز التنفيذ.



وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة النقل انتهت من تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة المحور التنموي لمدينة برج العرب بتكلفة ٧٠٠ مليون جنيه، وأكدت الوزارة أن المشروع يشمل تطوير الطريق الحالي ليصبح ٣ حارات مرورية لكل اتجاه وإنشاء طريق خدمة في الاتجاهين بواقع حارتين كما يضم كوبريين للمشاة وقد تم توفير لوحات إرشادية متنوعة.



وأشارت إلي أن الطريق يدخل ضمن خطة الوزارة لتنفيذ وتطوير عدد من محاور النقل التنموية غرب الإسكندرية، وأن هذا الطريق يحقق الربط بين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي والطريق الدولي الساحلي مارا بمدينة برج العرب وحتي سيدي كرير بجانب خدمة حركة المرور المتجهة إلى المنطقة الصناعية ببرج العرب.



وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن مكة المكرمة بالمملكة السعودية تشهد يومي الخميس والجمعة القادمين قمتين طارئتين عربية وإسلامية، ويسبقهما قمة خليجية، وتناقش القمم التنسيق بين الدول العربية والإسلامية لمواجهة الاعتداءات والتهديدات الإيرانية وتداعياتها الخطيرة علي السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلي إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.



ونقلت الصحيفة عن أمين عام منظمة التعاون الإسلامي د.يوسف بن أحمد العثيمين قوله إن التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية تتطلب الدفع بالجهود لمواجهة تلك التحديات. فيما كشف مسئولون استعداد واشنطن لإرسال أكثر من 5 آلاف جندي إلي منطقة الشرق الأوسط خلال الساعات القادمة في إطار ردع إيران..ويأتي ذلك في وقت ترددت أنباء عن انشقاق بين المرشد الإيراني والرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف علي خلفية اتهامهما بالفشل في إدارة الملف ووسط انتقادات عنيفة.





الجمهورية:

بدورها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي لخبراء الطاقة في مصر وقبرص واليونان لوضع خارطة طريق والاتفاق على الخطوات التنفيذية لمشروع الربط الكهربائي بين جنوب وشمال المتوسط في خطوة تالية للاتفاق التاريخي الموقع بين مصر وقبرص لمد كابل بحري بطول 310 كيلو مترات واستثمارات 2 مليار يورو لنقل ألفي ميجا وات إلى أوروبا.



وأكدت وزارة الكهرباء اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المشروع في وقت قياسي مع توافر الاهتمام الأوروبي والتمويلات المطلوبة للتنفيذ إلى جانب توافر قدرات الكهرباء المطلوبة من منظومة الطاقة المصرية وستتم دراسة مضاعفة هذه الكميات في مراحل المشروع الأخرى نظرا لان مشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان بوابة هامة للربط بين مصر وأوروبا والأهمية الكبرى لمشروع تاريخي لخطة مصر الإستراتيجية من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية فيما يجعلها مركزا إقليميا لتبادل الطاقة.



وفي الشأن المحلي، ذكرت (الجمهورية) أن وزير التعليم العالي استعرض تقريرًا حول نتائج تصنيف "Leiden" الهولندي، الذي شهد تواجد 5 جامعات مصرية من بين 963 جامعة عالمية، لتواصل الجامعات المصرية سعيها الدائم نحو التقدم والارتقاء بالمستوي التعليمي في أكبر عدد من التصنيفات الدولية.



وأشار التقرير إلى تواجد 5 جامعات مصرية بالتصنيف العالمي، الذي يضم 963 جامعة عالمية، من إجمالي نحو 30 ألف جامعة حول العالم.



وجاء في التقرير أن أعلى خمس جامعات مصرية لها نشر متميز خلال الفترة 2014 - 2017 في أعلى 10% من المجلات العالمية، ومن بين 963 جامعة. هي جامعة القاهرة التي احتلت المركز 341 عالميًا، بعدما نشرت 194 بحثًا، واحتلت جامعة عين شمس المركز 582 عالميًا، بعدما نشرت 105 أبحاث، واحتلت جامعة المنصورة المركز 681 عالميًا، بعدما نشرت 97 بحثًا، واحتلت جامعة الإسكندرية المركز 730 عالميًا بعدما نشرت 91 بحثًا، واحتلت جامعة الزقازيق المركز 834 عالميًا بعدما نشرت 72 بحثًا.



وأبرزت الصحيفة نبأ وفاة البطل عبدالرحمن أحمد عبداللاه القاضي أمس بمسقط رأسه بمدينة المراغة بمحافظة سوهاج، مشيرة إلى أنه أحد أبطال حرب أكتوبر 1973 المجيدة وصاحب أشهر صورة على الجبهة، والتي يظهر فيها البطل ممسكًا بسلاحه باليد اليمنى رافعًا علامة النصر بيده اليسرى مكبرًا بأعلى صوته ابتهاجًا وفرحًا بعبور قواتنا المسلحة الباسلة قناة السويس وما تحقق من نصر عظيم علي العدو الإسرائيلي الغاشم.



وأضافت أن البطل عبدالرحمن القاضي كان أحد أبطال الكتيبة 212 دبابات في الفرقة 19 مشاة، والتحق بالتجنيد 4 أكتوبر 1967 بسلاح المدرعات ثم انضم للكتيبة 212 الفرقة 19 مشاة، التي كان مقرها الكيلو 16 بطريق القاهرة ــ السويس حيث خاض مع زملائه حرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر المجيدة، وله خمسة أبناء.



وفي موضوع آخر، ذكرت (الجمهورية) أن هيئة السكة الحديد تبدأ بعد غد الاثنين تشغيل 10 قطارات إضافية في الاتجاهين بمناسبة عيد الفطر ولمدة أسبوعين حتى 10 يونيو المقبل لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين إلى الوجه القبلي خلال فترة عيد الفطر المبارك وإضافة عربات علاوة على القطارات المكيفة المدرجة بجدول التشغيل الطبيعي.



وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد في تصريحات خاصة للصحيفة إنه سيتم خلال فترة عيد الفطر تشغيل 177 قطارا، وسيتم توزيع القطارات حسب الكثافات حيث سيعمل 65 قطارا مكيفا منها 34 على الوجه القبلي و31 على الوجه البحري بشكل يومي بالإضافة إلى 84 قطارا مميزا منها 30 قطارا على الوجه القبلي و54 قطارا على الوجه البحري يوميا و28 قطارا مختلطا على الوجه البحري.