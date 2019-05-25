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السبت 25/مايو/2019 - 07:53 ص

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة 36

الأرصاد ـ أرشيفية
الأرصاد ـ أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2642367

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة شمالًا، ليسود، اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على بعض المناطق، وتنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 36
شبين الكوم 21 35
طنطا 20 34
دمنهور 20 30
الإسكندرية 20 26
بلطيم 21 27
مطروح 19 25
السلوم 15 25
سيوة 19 34
بورسعيد 22 28
دمياط 21 28
الزقازيق 19 34
الإسماعيلية 19 34
السويس 22 34
العريش 20 30
رفح 21 27
رأس سدر 21 35
نخل 15 34
نويبع 27 36
طابا 24 35
كاترين 18 32
الطور 23 34
شرم الشيخ 27 37
الغردقة 26 38
مرسى علم 26 35
الفيوم 23 37
بنى سويف 23 37
المنيا 23 38
أسيوط 26 40
سوهاج 26 42
قنا 26 43
الأقصر 27 44
أسوان 28 44
أبوسمبل 26 41
الوادى الجديد 26 42
شلاتين 24 37
أبورماد 25 35
حلايب 26 33
رأس حدربة 26 33

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 40
المدينة 27 42
الرياض 24 40
المنامة 29 36
أبوظبى 27 38
الدوحة 27 37
الكويت 27 41
دمشق 12 35
بيروت 19 26
عمان 15 33
القدس 16 29
غزة 18 26
بغداد 27 45
مسقط 30 35
صنعاء 12 23
الخرطوم 30 41
طرابلس 21 27
تونس 17 26
الجزائر 14 20
الرباط 14 24
نواكشوط 20 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 10 23
إسطنبول 16 23
إسلام آباد 20 33
نيودلهى 25 39
جاكرتا 25 33
بكين 22 35
كوالامبور 24 33
طوكيو 18 30
أثينا 15 26
روما 14 22
باريس 10 21
مدريد 11 26
برلين 11 19
لندن 13 21
مونتريال 14 21
موسكو 13 21
نيويورك 17 23
واشنطن 18 27

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