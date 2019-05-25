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رياضة
السبت 25/مايو/2019 - 07:48 ص

راموس يفكر فى الرحيل.. وريال مدريد حدد "البديل الأقرب"

راموس
راموس
وكالات
dostor.org/2642365

قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، يفكر في الرحيل عن فريقه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرة إلى أن إدارة النادي بدأت بالتفكير في البديل المحتمل.

وأوضحت الصحيفة أن الطاقم الفني للريال يدرس فكرة التعاقد مع مدافع يتمتع بقوة دفاعية كبيرة للتعزيز من صلابة الفريق، وذلك لتعويض رحيل راموس، في حال تأكد رحيله بشكل رسمي.

وتابعت: "تدرك إدارة النادي والجهاز الفني أن الاعتماد على المدافعين الحاليين قد يسبب مشكلات دفاعية للفريق خلال الموسم المقبل"، مضيفة: "كما أن فكرة التوقيع مع أحد المدافعين المتميزين حاليا قد تكون صعبة".

وذكرت: "أن هناك عدة لاعبين، ولكن بعضهم قد لا يغادرون بسبب عدم رغبة أنديتهم في فتح الباب أمام رحيلهم، والأخرى مستعدة للتخلي عن لاعبيها، ولكن بمقابل مبلغ مالي كبير".

وقدمت صحيفة "آس" 4 بدائل محتملة لتعويض رحيل راموس:

1- دي ليخت: يتمتع المدافع الهولندي صاحب الـ19 عامًا بمميزات عدة، أبرزها: صغر سنه وقدرته على القيادة وامتلاكه لبنية جسدية وقوة دفاعية كبيرة، وهو ما جعل إدارة برشلونة تدخل في مفاوضات مع اللاعب وإدارة ناديه أياكس.

2- فان دايك: يصنف الهولندي فان دايك، مدافع ليفربول، في الوقت الراهن كأحد أفضل المدافعين في العالم، وهو ما يجعل انضمامه إلى ريال مدريد صعبًا للغاية، إذ يعتبره يورجن كلوب مدرب ليفربول، أحد عناصر فريقه الأساسية التي لا غني عنها.

3- خيمينيز: ارتبط اسم خوسيه ماريا خيمينيز، مدافع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بريال مدريد في السابق، وقالت "آس" إن اللاعب الأوروجوياني جدد خلال الفترة السابقة عقده مع ناديه، مما يجعل أمر الرحيل صعبًا إلى حد ما.

4- كوليبالي: كان اسم كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي الإيطالي، مطروحًا بقوة لتعويض الرحيل، الذي كان متوقعا آنذاك لفاران، ومن غير المستبعد أن يكون كوليبالي الخيار الأول في حالة رحيل راموس.

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