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السبت 25/مايو/2019 - 06:56 ص

محافظ أسوان يوجه بمكافحة تجمعات الجراد التى ظهرت جنوب البلاد

اللواء أحمد إبراهيم،
اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان
أ ش أ
dostor.org/2642361

أعطى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولى الزراعة ومقاومة الجراد، بالإضافة إلى رئيس مدينة أبوسمبل بتكثيف أعمال المقاومة لتجمعات أسراب الجراد، التي ظهرت مساء الجمعة، على الحدود الجنوبية من خلال نشر فرق مكافحة الجراد فى المنطقة الغربية المتاخمة لطريق (أسوانأبو سمبل البري)؛ علاوة على المنطقة الشرقية والجنوبية الواقعة شرق بحيرة السد العالي.

ووجه المحافظ، خلال بيان أصدره مساء الجمعة، رئيس مدينة أبوسمبل بتوفير الدعم اللوجستيى لفرق المكافحة وتجهيز العبارة النيلية لنقل السيارات والمعدات والمبيدات اللازمة إلى المنطقة الشرقية للبدء فورًا فى أعمال المقاومة، مع متابعة الموقف أولًا بأول وإخطار المحافظ شخصيًا بجهود المقاومة والمكافحة للسيطرة على كافة أسراب الجراد والقضاء عليها بشكل نهائى.

من جانبه أوضح المهندس أحمد إسماعيل، مدير قاعدة الجراد بأسوان، بأنه فور الإبلاغ بوجود مجموعات من أسراب الجراد بمنطقة الكيلو 16 بمدينة أبو سمبل تم على الفور إنطلاق فرق المكافحة وإجراء مسح شامل لكافة الزراعات بالمدينة، وتم التعرف على المناطق المتواجد بها أسراب الجراد الصحراوى والإفريقى القادم من السودان.

ولفت إلى أنه تم مساء الجمعة البدء فى أعمال المكافحة والمقاومة برش المبيدات اللازمة من خلال مواتير ومعدات مخصصة لذلك، وبالتوازى ستقوم فرق المكافحة غدًا السبت بالتوجه إلى المنطقة الشرقية لتنفيذ أعمال المقاومة بالشكل المطلوب.

وأضاف أحمد إسماعيل، أن سبب ظهور أسراب الجراد الصحراوى والإفريقى يرجع إلى أن موسم التكاثر الخاص به والذى يبدأ خلال فصل الصيف من شهر مايو وحتى شهر سبتمبر، وتقوم فرق المكافحة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاومته فى حالة رصد أى تجمعات له.

وأشار إلى أن أعمال مكافحة الجراد تتم خلال الفترة المسائية بإعتبارها الفترة التى يهدأ فيها الجراد ويتوقف عن الطيران لتنفيذ أعمال الرش والقضاء عليه على الوجه الأكمل، وأكمل إسماعيل بأن فرق المكافحة تنطلق من قاعدة الجراد الرئيسية بمدينة أسوان، بالإضافة إلى 11 قاعدة جراد أخرى بأبوسمبل السياحية والعلاقى وجرف حسين ووادى عبادى والبرامية وأبرق وحماطة ومرسى علم والشيخ الشاذلى وأبورماد وشلاتين.

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