الكويت تستنكر الانفجارين الذين استهدفا مسجدين فى باكستان وأفغانستان

أعربت الكويت عن استنكارها وادانتها الشديدة للانفجارين الذين استهدفا مسجدين في باكستان وأفغانستان.



وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس الجمعة، برقية عزاء إلى الرئيس الباكستاني عارف علوي، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الانفجار، الذي وقع بمسجد في مدينة كويتا والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



كما بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء مماثلة إلى الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، أعرب فيها عن خالص تعازيه، وصادق مواساته، بضحايا انفجار قنبلة داخل مسجد في العاصمة كابول، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيات عزاء مماثلة إلى الرئيسين الباكستاني والأفغاني.