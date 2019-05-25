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السبت 25/مايو/2019 - 06:55 ص

الكويت تستنكر الانفجارين الذين استهدفا مسجدين فى باكستان وأفغانستان

أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أ ش أ
dostor.org/2642359

أعربت الكويت عن استنكارها وادانتها الشديدة للانفجارين الذين استهدفا مسجدين في باكستان وأفغانستان.

وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس الجمعة، برقية عزاء إلى الرئيس الباكستاني عارف علوي، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الانفجار، الذي وقع بمسجد في مدينة كويتا والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء مماثلة إلى الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، أعرب فيها عن خالص تعازيه، وصادق مواساته، بضحايا انفجار قنبلة داخل مسجد في العاصمة كابول، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيات عزاء مماثلة إلى الرئيسين الباكستاني والأفغاني.

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