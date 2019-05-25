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السبت 25/مايو/2019 - 06:55 ص

فيلم للمخرج تارانتينو يفوز بجائزة سعفة الكلب فى مهرجان كان

المخرج الأمريكي كوينتن
المخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو
أ ش أ
dostor.org/2642358

بعد 25 عامًا من النجاح الكبير لفيلمه (بالب فيكشن) في مهرجان كان، فاز الفيلم الجديد للمخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو بجائزة في المهرجان بفضل كلبة ظهرت في الفيلم.

وفاز "براندي" الذي أدى الدور فيه في الحقيقة ثلاث كلاب من نوع بيتبول بجائزة ”سعفة الكلب“ في المسابقة غير الرسمية للمهرجان يوم الجمعة.

وقال تارانتينو في حفل اتسم بالمرح وهو يستلم الجائزة: "يجب أن أقول إنه ليشرفني كثيرا حصولي عليها (الجائزة). وأود أن أهديها لممثلتي الرائعة براندي".

كان تارانتينو قد فاز بجائزة السعفة الذهبية في كان عام 1994، ويتنافس مع مخرجين مخضرمين منهم كين لوتش وبيدرو ألمودوبار للفوز بجائزة هذا العام التي ستعلن اليوم السبت.

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