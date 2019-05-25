"بولتون": تجارب كوريا الصاروخية تنتهك قرارات الأمم المتحدة

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، إن عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة التي نفذتها كوريا الشمالية انتهكت "بلا شك" قرارات الأمم المتحدة.



وأضاف بولتون للصحفيين في طوكيو قبيل زيارة دولة لترامب إلى اليابان "يحظر قرار الأمم المتحدة إطلاق أي صواريخ باليستية".





جاء ذلك بعد أن قالت كوريا الشكالية مساء أمس الجمعة، إن الموقف الأميركي "المتعسف المخادع" تسبب في عدم التوصل لاتفاق خلال ثاني قمة بين البلدين، محذرة من أنه لن يتسنى حل القضية النووية أبدا "دون انتهاج أسلوب جديد".



واتهم متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الولايات المتحدة، بمحاولة التنصل من مسؤولية فشل القمة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، في فبراير الماضي، وذلك عن طريق إثارة "قضية خارج السياق تماما"، وفق "رويترز".



وقال المتحدث، الذي لم يرد اسمه في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: "السبب الأساسي وراء فشل محادثات القمة بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة في هانوي، هو الموقف المتعسف المخادع الذي اتخذته الولايات المتحدة، وإصرارها على سبيل يستحيل المضي فيه".