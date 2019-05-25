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السبت 25/مايو/2019 - 06:10 ص

المنافسة مفتوحة على لقب السيدات ببطولة فرنسا للتنس

المنافسة مفتوحة على
المنافسة مفتوحة على لقب السيدات ببطولة فرنسا للتنس
وكالات
dostor.org/2642355

تبدو المنافسة مفتوحة تمامًا على لقب منافسات السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس هذا العام وسط إمكانية كبيرة لتتويج بطلة جديدة لأول مرة.

وأقيمت تسع بطولات على الأراضي الرملية للسيدات هذا الموسم حتى الآن وذهبت الألقاب إلى تسع لاعبات وفي ظل عدم سيطرة أي لاعبة على الألقاب سيكون من الصعب توقع البطلة.

وقالت أرانشا سانشيز فيكاريو الفائزة بلقب فرنسا المفتوحة ثلاث مرات لـ"رويترز": "يمكن أن يحدث أي شيء. من الصعب توقع البطلة. هذا موقف غير معتاد... المنافسة مفتوحة تماما. أي شيء يمكن أن يحدث خلال أسبوعين".

وإذا نجحت نعومي أوساكا المصنفة الأولى عالميا في إضافة هذا اللقب إلى لقبي أمريكا المفتوحة أستراليا المفتوحة فإنها ستعاني قبل تحقيق ذلك.

وفي حالة التفوق على السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا في الدور الأول ستلعب النجمة اليابانية في الدور الثاني مع فيكتوريا أزارينكا، متصدرة التصنيف العالمي سابقا، أو إيلينا أوستابنكو الفائزة باللقب في 2017.

وبكل تأكيد لم تكن ترغب أوساكا في خوض مثل هذه المواجهة في وقت مبكر خاصة أنها لا تزال تتعلم التنافس في باريس على الأراضي الرملية.
وتدرك أوساكا نفسها أنها تحتاج إلى التأقلم بسرعة مع اللعب على هذه الأراضي وقالت أمس الجمعة: "بأمانة أنا أحاول الوصول إلى كيفية اللعب بشكل أفضل على الأراضي الرملية خلال هذه السنوات".

وأضافت اللاعبة اليابانية الشابة: "لكن أعتقد أني ألعب بشكل رائع هذا العام لذا أنا متحمسة لرؤية ما سيحدث هنا".

وستكون كارولينا بليسكوفا، المصنفة الثانية عالميا والتي تجيد على الأراضي الرملية والفائزة ببطولة إيطاليا المفتوحة بعد التفوق على جوهانا كونتا في النهائي، من ضمن المرشحات أيضا للظهور بقوة في باريس.

وربما تملك سيمونا هاليب أيضا فرصة كبيرة. ولم تحقق اللاعبة الرومانية حاملة اللقب أي فوز ببطولة هذا العام لكنها بلغت نهائي دريد هذا الشهر قبل أن تقدم أداء متوسطا في روما.

وتحظى الهولندية كيكي بيرتنز، التي تفوقت على هاليب في مدريد، بشعبية كبيرة بعدما صعدت إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي بعد سلسلة عروض رائعة. ونجحت هذا العام في الفوز، إلى جانب هاليب، على أوساكا وكفيتوفا وأنجليك كيربر وسلون ستيفنز.

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