انطلاق برنامج "المال والناس" على قناة الحدث اليوم

تستعد قناة الحدث اليوم، لانطلاق أحدث برامجها الاقتصادية "المال والناس"، تقديم الإعلامي إيهاب الديك في أول تجربة له على الشاشة، وذلك بعد عيد الفطر المبارك، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى مساعد الليثي.



وأكد الكاتب الصحفي مساعد الليثي، رئيس تحرير البرنامج، أن فريق العمل يحاول تقديم نوعية جديدة من البرامج الاقتصادية تجمع بين عمق الاقتصاد وبساطة المحتوى لتبسيط المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية للمشاهد العادي، لافتًا إلى أن البرنامج سيتنوع ما بين رصد دقيق للمؤشرات الاقتصادية وفرص الاستثمار في مصر وبين الاقتصاد الشعبي والمشروعات الصغيرة التي تلقى اهتماما كبيرا من الشريحة الأكبر من المواطنين.



وأوضح أن البرنامج سيفتح ملف المشروعات المتوقفة ونماذج النجاح التي يجب تكرارها وأيضًا عرض لدراسات جدوى للشباب بالتعاون مع بعض البنوك ومؤسسات التمويل لدعم المشروعات الصغيرة، إلى جانب فقرة المبادرات التنموية والاجتماعية التي تدعم محدودي الدخل اقتصاديًا بالتعاون مع بعض جمعيات المجتمع المدني لتعزيز مبادرة الرئيس "حياة كريمة".