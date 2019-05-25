افتتاح المعرض الدولى الأول للتجارة والاستثمار لمنظمة شانغهاى

اٌفتتح أمس الجمعة، المعرض الدولي الأول للتجارة والاستثمار لمنظمة شانغهاي للتعاون في مدينة تشينغداو الساحلية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.



وجذب المعرض، ومدته ثلاثة أيام، أكثر من 400 شركة ومؤسسات أخرى، من بينها أكثر من 150 من الخارج، ويعرض المعرض الصناعات الثقافية والسياحة والأجهزة المنزلية ومنتجات أخرى من الدول الأعضاء للمنظمة.



ويعقد منتدى تشينغداو الأول للمنظمة بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري المحلي في تشينغداو في اليوم نفسه تحت عنوان "تشاور وتعاون ومنفعة للجميع -- بناء نموذج للتعاون الاقتصادي والتجاري المحلي لمنظمة شانغهاي للتعاون".



وقال منج فان لي، عمدة مدينة تشينغداو، إن حجم التجارة بين تشينغداو وأعضاء منظمة شانغهاي للتعاون حقق 5.5 مليار دولار أمريكي في 2018.