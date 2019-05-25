"هيئة البنوك الصينية": المضاربون على اليوان سيحققون خسائر فادحة

قالت هيئة البنوك والتأمين الصينية، اليوم السبت، إنها لا تتوقع انخفاضًا مستمرًا في قيمة اليوان وحذرت البائعين المضاربين، من أنهم قد يعانون من "خسائر فادحة" إذا راهنوا على العملة.



فقد اليوان أكثر من 2.5٪ مقابل الدولار منذ احتدام الصين والولايات المتحدة، فقد احتدم النزاع التجاري في وقت سابق من هذا الشهر، ووهو الآن أقل من عُشر اليوان بعيدًا عن السلطات مستوى 7 لكل دولار، وقد أشار في الماضي كحد أدنى.



وقال شياو يوان تشي، المتحدث باسم لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية: "إن التقلبات قصيرة الأجل في سعر صرف اليوان أمر طبيعي، ولكن على المدى الطويل، تحدد العوامل الاقتصادية الصينية أن اليوان لن ينخفض ​​باستمرار، وأولئك الذين يتكهنون ويختصرون اليوان سيعانون بالتأكيد خسارة فادحة".



وأوضح أنه يتعين على بكين البحث عن الأموال الساخنة التي تدخل داخل وخارج البلاد، وكذلك تدفقات كبيرة من رأس المال إلى سوق العقارات المزدحم.