اليوم.. تنصيب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا

تجرى اليوم السبت مراسم تنصيب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا مع احتفال البلاد بالعيد الوطني.



ومن المتوقع، أن يحضر أكثر من 35 ألف شخص، من بينهم العديد من قادة الدول الأفريقية، المراسم التي ستقام في استاد لوفتوس فيرسفيلد في العاصمة بريتوريا، في ظل حراسة 2500 شرطي.



وخلال خطاب تنصيبه، سيحدد رامافوسا اتجاه إدارته، ويطالب بالوحدة الوطنية، ويتحدث عن توفير فرص العمل، ويعيد تأكيد دور جنوب أفريقيا كصوت مهم في القارة، وفقًا للمتحدثة باسم الرئيس خوسيلا ديكو.



وتعهد رامافوسا بـ"فجر جديد" للبلاد منذ توليه السلطة من الرئيس السابق جاكوب زوما الذي استقال في فبراير 2018؛ نتيجة لضغوط مكثفة بسبب فضائح فساد.



وكان برلمان جنوب إفريقيا قد انتخب سيريل رامافوسا رسميًا لولاية جديدة، يوم الأربعاء الماضي.



ومنح المشرعون للرئيس (66 عامًا) التفويض الرسمي، خلال انتخابات بالجمعية الوطنية (البرلمان)، المسؤولة عن اختيار الرئيس في جنوب إفريقيا.



وجاء انتخاب رامافوسا بعد فوز حزب المؤتمر الوطني في الانتخابات التي جرت في 8 مايو، وحصوله على نسبة 5. 57% من الأصوات.