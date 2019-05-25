أبرزها مقاومة الاكتئاب.. الفوائد الصحية لتناول الأسماك

تتعدد الفوائد الصحية لتناول الأسماك،بالاضافة الى الطعم اللذيذ للاسماك، يقدم موقع بولد سكاي المزيد حول الفوائد الصحية لتناول الأسماك.



الفوائد الصحية لتناول الأسماك

لا يؤثر استهلاك الأسماك على محيط الخصر لديك فحسب، بل يساعد أيضًا في وظائف الجسم الأخرى بما في ذلك نمو الكبد والدماغ وما إلى ذلك، وفي تنظيم نومك.



يمنع مرض الزهايمر، فقد ذكرت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية في عام 2016، أن تناول الأسماك بشكل منتظم يحسن المادة الرمادية للدماغ البشري الذي يمنع التدهور السريع لخلايا المخ وتدهور وظائف المخ أثناء الشيخوخة، وبالتالي منع مرض الزهايمر.



يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب؛ حسب الدراسة المنشورة في المجلة الأمريكية لأمراض القلب، فإن تناول الأسماك بشكل منتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب إلى حد كبير، حيث إن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك يمكن أن تبقي قلبك صحية عن طريق خفض الدهون الثلاثية، والحد من تخثر الدم وخفض ضغط الدم.



يعالج الاكتئاب؛ يمكن أن يساعد استهلاك الأسماك بشكل منتظم في تحسين مستويات هرمون السيروتونين في الدماغ، والتي يمكنها علاج وتقليل الأعراض المتعلقة بالاكتئاب. وبالمثل، فإن وجود أحماض أوميغا 3 الدهنية يتوافق أيضًا مع هذه الميزة.



يعزز صحة العين؛ من المعروف أن أحماض أوميغا 3 الدهنية في الأسماك تعمل على تحسين صحة العين، عن طريق تغذية العضلات والأعصاب في العينين.



يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للأسماك على تحسين رؤيتك ومنع ظهور المشكلات المتعلقة بالرؤية، ويعالج التهاب المفاصل لان الأسماك غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد جسمك بطرق مختلفة.