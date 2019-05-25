الأمن الروسى يصادر 74 قطعة سلاح محلية وأجنبية

كشف جهاز الأمن الفيدرالى الروسي، عن نجاحه في تفكيك شبكة متخصصة في تصنيع وتهريب الأسلحة، كما أعلن جهاز الأمن أنه صادر ما لايقل عن 74 قطعة سلاح محلية وأجنبية، وذلك من سكان جمهورية القرم، والعاصمة موسكو وضواحيها، ومقاطعتي تشيليابينسك وريازان.



كما كشف الجهاز، أن لأسلحة النارية التى تمت مصادرتها اشتملت على مسدسات وقذائف وبنادق وقنابل يدوية، كما كان من ضمن المضبوطات 12.5 كجم من المتفجرات، وحوالى 100 قطعة تبديل للأسلحة، فضلًا عن أكثر من 10 آلاف من الملحقات لإعادة حشوها، وأكثر من 5.5 ألف طلقة من عيارات مختلفة، إجمالًا فقد تم القضاء على نشاط 4 ورش سرية لتحديث الأسلحة وإنتاج الذخيرة.

