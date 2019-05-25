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السبت 25/مايو/2019 - 06:55 ص

اليوم.. ياسمين الخطيب ضيفة بسمة وهبة فى "شيخ الحارة"

ياسمين الخطيب ضيفة
ياسمين الخطيب ضيفة بسمة وهبة فى "شيخ الحارة"
حسين الجندي
dostor.org/2642333

تحل الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب، اليوم السبت، ضيفة الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، في السابعة إلا ربع مساءً، على فضائية "القاهرة والناس".

"شيخ الحارة" هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة فى الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل فى حياة ضيوفها.

وكانت أولى حلقات البرنامج قد حققا نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتى استضافت فيهم الراقصه دينا والنجم أحمد آدم وأيتن عامر وأحمد سعد وإبراهيم سعيد والمحامي سمير صبرى وسمية الخشاب، وهو ما أدى إلى زيادة نسب المشاهدة على قناة "القاهرة والناس" والتي وصلت إلى ٦٨ مليون وفقا لموقع "social blade".

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