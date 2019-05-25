بالصور.. مى سليم تتألق فى أقوى السهرات الرمضانية بمول مصر

تألقت النجمة مي سليم في إحياء واحدة من أقوى السهرات الرمضانية، وذلك داخل واحد من أكبر المولات بمدينه 6 أكتوبر، وسط حضور الآلاف من الجمهور.



وصلت "مى" الى مقر الحفل بصحبه مديره أعمالها ميرا أمير وسط استقبال شديد من اداره المول ثم صعدت الى مسرح الحفل وسط صيحات وتصفيق الجمهور وقامت بغناء العديد من اشهر أغانيها ومنها "سامعاه" و"كلام كتير" و"مين اللى قالك" و"لينا كلام بعدين" و"ملاك قصادى" و"أحلوت الأيام" وغيرها العديد وسط أجواء من البهجة بين الحضور.



كما نزلت من مسرح الحفل لالتقاط الصور السيلفي والفوتوغرافية مع الحضور وقامت بالغناء معهم وسط أجواء من الفرح والرقص بينهم.



كما تستعد مى سليم أيضًا لعرض أحدث أفلامها السينمائية بعنوان "محمد حسين" والتى تلعب بطولته مع النجم الكبير محمد سعد، والذى من المقرر عرضه بالسينمات فى موسم عيد الفطر المبارك ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج محمد علي.